Allround Maintenance Technician Electrical

Job summary

Responsible for providing a high degree of technical competence and working knowledge of the current national electrical codes including safety and environment compliance.

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?



Maintenance Technician Electrical



De Maintenance Technician Electrical is verantwoordelijk voor het uitvoeren van reparaties en onderhoud aan equipment conform de normen ten aanzien van veiligheid, kwaliteit en planning. Uiteraard zoek en analyseer je de oorzaak van defecten aan apparatuur.



Start bij ons als Maintenance Technician Electrical en maak een verschil door:

het veilig uitvoeren van onderhoud en reparaties en het voorkomen van storingen waardoor de Assets veilig en optimaal kunnen produceren.

In deze positie zal jij:

Specificeren van benodigde materialen in overleg met de Asset Planner (werkvoorbereider);

Advies geven en verbetervoorstellen doen aan de Assets ten aanzien van het oplossen van storingen en problemen;

Dagelijkse (preventieve) werkzaamheden volgens planning uitvoeren.

Communicatie met operations ivm de werkzaamheden.

Begeleiden / ondersteunen collega-technicians en huis-contractors;

Indien nodig voorbereiden van benodigde permits en risico-analyses in overleg met MTL of Installatie verantwoordelijke voor m.b.t. uit te voeren werkzaamheden;

Werkzaamheden coördineren van verschillende contractors bij projecten en Turnarounds;

Deelnemen aan raffinaderij call-out systeem en treedt zelfstandig op bij call-outs;

Voor deze positie zoeken wij het volgende :