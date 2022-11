Allround Maintenance Technician Instrumentation

Job summary

Grade KResponsible for carrying out planned or unplanned maintenance and repair activities on a wide range of electronic equipment, process control, and/or safety systems.

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?



Maintenance Technician Instrumentation

De Maintenance Technician Instrumentation is verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van zowel preventief als correctief onderhoud aan instrumentatie equipment.

Start bij ons als Maintenance Technician Instrumentation en maak een verschil door:

het veilig uitvoeren van onderhoud en reparaties en het voorkomen van storingen waardoor de Assets veilig en optimaal kunnen produceren.

In deze positie zal jij:

Analyseren, repareren van storingen en zorgdragen voor de afhandeling van uitgevoerde werkzaamheden;

Communicatie met operations ivm de werkzaamheden;

Zorg dragen voor de werkvergunningen en benodigde apparatuur;

Dagelijkse (preventieve) werkzaamheden volgens planning uitvoeren;

Advies geven en verbetervoorstellen doen voor het onderhoud van onze installaties;

Begeleiden / ondersteunen collega-technicians en huis-contractors;

Werkzaamheden coördineren van verschillende contractors bij projecten en Turnarounds;

Borgen dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens veiligheids- en milieunormen;

Deelnemen aan raffinaderij call-out systeem en treedt zelfstandig op bij call-outs.

Voor deze positie zoeken wij het volgende :