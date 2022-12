Allround Rotating Technician

Job summary

Responsible for performing Mechanical Technician duties associated with Operations or Projects, whether onshore or offshore. Also, responsible for the mechanical maintenance of the facilities equipment including leading the day to day planning and execution of all Mechanical activities.

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?



Maintenance Technician Rotating (Mechanical)

De Maintenance Technician Rotating (Mechanical) is verantwoordelijk voor het zelfstandig onderhouden van equipment binnen de toegewezen asset. Je komt binnen de toegewezen asset te werken in een divers team met professionele en kundige collega’s, zowel BP’ers als Integrated Contractors. Je rapporteert aan de Maintenance Teamleader.

Start bij ons als ervaren Maintenance Technician Rotating (Mechanical) en maak een verschil door:

het veilig uitvoeren van onderhoud en reparaties en het voorkomen van storingen waardoor de Assets veilig en optimaal kunnen produceren.

In deze positie zal jij:

Ondersteuning bieden aan de assets (CDU, FCCU en Oil Movement) om planmatig onderhoud te verrichten op de raffinaderij.

Beheren van equipment in de toegewezen area;

Vaststellen en analyseren van storingen;

Voorbereiden en uitvoeren van zowel preventief als correctief onderhoud aan pompen, turbines, compressoren, tankmixers etc., met behulp van SAP (Maintenance Management Systeem);

Voorbereiden van werkvergunningen en risico-analyses in overleg met Asset Planner voor m.b.t. uit te voeren werkzaamheden;

Verzorgen van de administratieve afwikkeling van uitgevoerde werkzaamheden;

Coördineren van werkzaamheden van verschillende contractors bij projecten en onderhoudsstops;

Voorstellen aandragen van verbeteringen voor het onderhoud van installaties en equipment ;

Waarborgen dat werkzaamheden worden uitgevoerd volgens BP-, veiligheids- en milieunormen;

Na een periode werkzaam te zijn geweest op alle drie de assets, deelnemen aan raffinaderij call-out systeem en zelfstandig optreden bij storingen.

Voor deze positie zoeken wij het volgende :