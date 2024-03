This role is not eligible for relocation

Voor onze afdeling Maintenance, die zich bezig houdt met technische dienstverlening, met als doel het verhogen van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, integriteit en winstgevendheid van de installaties, zijn wij op zoek naar

ASSET PLANNER E/I/A

De Asset Planner E/I is verantwoordelijk voor het correct en tijdig voorbereiden van E/I onderhoudswerkzaamheden, zodat deze veilig en efficiënt uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent zelfstandig voorbereiden van onderhoudswerkzaamheden of begeleiden bij voorbereiding door derden. Inschatting van het risico behorende bij de uit te voeren werkzaamheden en werkmethodiek dusdanig kiezen dat potentiele risico’s worden geminimaliseerd en beheerst. De Asset Planner rapporteert aan de Planning & Scheduling Team Lead.

Tot de kerntaken behoren:

Het correct en tijdig voorbereiden van electrische en instrumentele onderhoudswerkzaamheden o.b.v. aangeleverde scope

Correct voorbereiden betekent het aanvragen van alle benodigde sub-disciplines, duidelijke omschrijving van uit te voeren werkzaamheden per operation, correcte inschatting van benodigde hoeveelheid resources en tijdsduur en aanvragen van alle benodigde materialen.

Draagt zorg dat constructibility, HSSEQ-aspecten (potentiële impact TRA) en logistieke aspecten worden meegenomen in de werkvoorbereiding.

Bouwt een bibliotheek aan taaklijsten op om werkvoorbereiding en daaraan gekoppelde uitvoering te optimaliseren.

Neemt contact op met de externe overhaalcoordinatoren ten behoeve van revisiewerkzaamheden bij derden.

Specificeert de vereiste afnames en opleverdocumenten .

Vraagt calculaties aan bij de contractors en controleert deze op inhoudelijkheid.

Fungeert als aanspreekpunt vanuit de asset richting de contractors. Dit ten aanzien van overdracht werkpakketten, technisch inhoudelijke en uitvoeringstechnische vragen, etc.

Levert input richting asset scheduler ten aanzien van holdpoints, kritische leverdata en relaties.

Analyseert in samenwerking met de uitvoering eigen voorbereid werk.

Beoordeelt of het werk is uitgevoerd conform plan zowel kosten technisch als uitvoeringstechnisch. Identificeert en implementeert op basis van deze analyse mogelijke verbeteringen.

BP Raffinaderij Rotterdam vraagt voor deze functie:

Diploma MBO niveau 4 richting Electrotechniek of relevante technische richting, bij voorkeur HBO werk- en denkniveau

Kennis van CoW, planning & scheduling technieken, cost management, procurement processen, engineering practices.

Goede beheersing van Nederlandse en engelse taal in woord en geschrift

Competenties: kwaliteitsgericht, klantgericht, discipline, samenwerken en communiceren.

Wat krijg jij er voor terug:

Uitstekend salaris

13e & 14e maand

Een dagdienst functie waarin flexibel werken in overleg mogelijk is

Uitdagend werk met veel verantwoordelijkheid

Een positieve sfeer waarin veel wordt gelachen en humor belangrijk is

Een veilige werksfeer & cultuur

Een inclusieve cultuur waar er wordt gezorgd voor elkaar en met elkaar werkt aan het doel

Stabiliteit & zekerheid onder andere door voldoende opleiding- en doorgroeimogelijkheden

Interesse?

Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Lukt het niet via de website, stuur dan je sollicitatie naar onze corporate recruiter, Mart Grootenboer via onderstaand e-mail adres of bel hem op onderstaand nummer.



Mart Grootenboer

Corporate recruiter

📞:+316 517 696 33

📧: mart.grootenboer@bp.com

Aanvullende informatie:

Een persoonlijk profiel analyse kan deel uit maken van de selectieprocedure

Werkzaamheden worden verricht in de dagdienst, flexibel werken is alleen in overleg mogelijk

Deze vacature is ontstaan door vervanging

Het interne traject tot planner is van toepassing

Voor deze vacature wordt zowel intern als extern geworven.



