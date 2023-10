Job summary

Verantwortlich für die Einbringung von Fachkenntnissen im Maschinenbau in Projekte oder Betriebsabläufe, einschließlich Wartung, Inspektion und Turnaround, proaktive Interaktion mit anderen Disziplinen, Teams, Teilfunktionen und Auftragnehmern zur systematischen Lösung von Problemen und Anwendung fundierter technischer Beurteilungen zur Förderung integrierter, pragmatischer Lösungen mit den Schwerpunkten Risikomanagement, Betriebseffizienz, Fehlerbeseitigung und Standardisierung.



Job Description:

Asset Squad Maintenance Lead (m/f/d)

in Vollzeit für den Standort Gelsenkirchen

Wer wir sind:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Wie Sie die Zukunft mitgestalten können:

Als Asset Squad Maintenance Lead (m/w/d) kümmern Sie sich um den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen. Zur Sicherstellung der Anlagenverfügbarkeit sind Sie für die Instandhaltung verantwortlich und nehmen Aufgaben innerhalb des Betriebsleitungsteams zur Optimierung der Instandhaltung wahr. Dabei stimmen Sie sich eng mit dem Asset Squad Maintenance Team Lead ab.

Ihr neues Aufgabenumfeld – anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Regelmäßige Überprüfung der Sicherheits-, Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsvorgaben von Instandhaltungsleistungen im Feld gemäß den gültigen Verfahrens- und Arbeitsanweisungen

Initiierung und Festlegung von Instandhaltungsaufgaben nach Absprache mit der Betriebsleitung unter Beachtung aller relevanten gesetzlichen und internen Bestimmungen

Übergabe der definierten Instandhaltungsaufgaben an die zugewiesenen technischen Einheiten zur Planung und Ausführung

Unterstützung und Sicherstellung bei der Einhaltung der gesetzlichen Prüffristen durch Beauftragung der notwendigen Instandhaltungsaufgaben in Zusammenarbeit mit dem erweiterten Betriebsleitungsteam zur Gewährleistung des sicheren- und bestimmungsgemäßen Betriebes, einschließlich präventiver Instandhaltung und vorgeschriebener Dokumentationen der Anlagenausrüstung (z.B. für Sicherheitsventile, Rohrleitungen, Behälter, Tanke)

Betreuung der technischen Einheiten und deren Kontraktoren im Anlagenbereich unter den Aspekten Sicherheit, Qualität und Wirtschaftlichkeit

Priorisierung von Instandhaltungsmaßnahmen nach Rücksprache und Beratung mit den technischen Einheiten und finale Entscheidung zur Durchführung

Einleiten einer effizienten Beseitigung von Betriebsstörungen mit Hilfe der technischen Einheiten bzw. externer Unterstützung zur Wiedererlangung eines sicheren und bestimmungsgemäßen Anlagenbetriebs

Identifizierung potenzieller Schwachstellen in Zusammenarbeit mit dem erweiterten Betriebsleitungsteam und Ermittlung von Verbesserungspotenzialen zur Optimierung der Anlagen- und Equipment-Verfügbarkeit unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Mitarbeit an Projekten zur Steigerung der Anlagenverfügbarkeit und Optimierung der Verfahren

Beratung der Betriebsleitung und Projektleiter bei Instandhaltungs- und Investitionsprojekten bzgl. der Durchführbarkeit und des zukünftigen Instandhaltungsaufwandes

Festlegung von Vorgaben für die Planung, Durchführung und Überwachung von Revisions-, Reinigungsstillständen und Stillstandsprojekten nach Absprache im erweiterten Betriebsleitungsteam unter Berücksichtigung der gesetzlichen und betrieblichen Sicherheits- und Umweltschutzverordnungen, sowie der Wirtschaftlichkeit

Führung der Instandhaltungs-Budgetplanung und Budgetüberwachung des Anlagenbereichs und bei der Entwicklung von Korrekturmaßnahmen im laufenden Berichtsjahr

Überwachung und Einforderung der kontinuierlichen Aktualisierung der Anlagendokumentation bei den technischen Einheiten sowie der Projekt- und Stillstandsorganisation

Mitarbeit in Fachausschüssen und internen und internationalen bp Arbeitsgruppen zur frühzeitigen Einflussnahme auf anstehende Entwicklungen und Erfahrungsaustausch z.B. mit Partnerunternehmen und -raffinerien

Teilnahme am Bereitschaftsdienst soweit eine Einteilung erfolgt

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Master im Bereich Ingenieurwissenschaften, naturwissenschaftliche akademische Ausbildung in der Fachrichtung Maschinenbau oder vergleichbarer Abschluss

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse

Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Mechanik, Instandhaltung, Anlagenbau, Maschinentechnik sowie Management- und Führungskompetenzen

Erweiterte Kommunikations- und Organisationsfähigkeit

Hohe Einsatzbereitschaft

Ausgeprägte Teamfähigkeit

Ausgeprägte Flexibilität

Interkulturelle Kompetenz

Gute Englischkenntnisse (B2)

Sehr gute Deutschkenntnisse (C2)

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag



Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



