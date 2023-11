Asset Trainer Coordinator FCCU

This role is not eligible for relocation

Onze Operations Development afdeling houdt zich bezig met het opleiden, her-certificeren en coördineren van het interne opleidingsprogramma voor Operators. Binnen deze afdeling zijn wij op zoek naar een:

ASSET TRAINER COÖRDINATOR FCCU

Jouw nieuwe baan:

In deze dynamische functie ben je verantwoordelijk voor het coördineren en trainen van de operators op de FCCU asset in met name de asset-specifieke capabilities. Zodanig dat er wordt voldaan aan de gestelde wettelijke en organisatorische opleidingseisen. Je geeft trainingen en neemt examens af. Daarbij voer je samen met je collega Asset Trainer Coördinatoren het stagiaire-proces uit.

Ook ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren en aansturen van de OTS trainers voor de training activiteiten op de simulatoren. En ben je eigenaar van de asset-specifieke trainingscontent volgens het content managementproces.

Tevens vervul je een belangrijke rol in het operator recruitment proces, van voorselectie tot en met de eerste-ronde gesprekken.

Jouw profiel:

HBO werk en denkniveau met minimaal afgeronde mbo-niveau 4 opleiding in een technische richting;

Minimaal 5 jaar ervaring in de (petro) chemische industrie in een Operator functie. Ervaring met mentorschap, het geven van technische trainingen en trainingscoördinatie.

Certificaat VCA VOL;

Kennis van operationele-, veiligheids- en onderhoudsaspecten van de raffinaderij;

Goede vaardigheden op het gebied van presenteren/ spreken in het openbaar;

Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift;

Je beschikt over de volgende competenties: je bent in staat je zowel mondeling als schriftelijk goed uit te drukken, je bent een teamspeler, gedreven en resultaatgericht.

