Associate Product Manager (m/f/d) in Vollzeit für den Standort Lingen

Als Associate Product Manager sind sie für die Definition und Entwicklung eines digitalen Produktes verantwortlich und stellen sicher, dass Kundenbedürfnisse, strategische Ausrichtung, Wiederverwendung von Funktionen und Innovation während des gesamten Produktlebenszyklus berücksichtigt werden. Sie übernehmen die Verantwortung für die lokale und globale Bereitstellung und unterstützen den Lead Product Manager bei der Skalierung und Einführung neuer digitaler Produkte. Dazu gehören unter anderem die Erfassung und Priorisierung von Produktfunktionen auf strategischer Ebene, das Verstehen und Kommunizieren von Kundenanforderungen, die Mitgestaltung der Produktstrategie und -vision. Die Weiterentwicklung und Pflege der existierenden Services und digitalen Produkte sowie die Planung, Durchführung und Management von IT-Projekten gehören ebenfalls zu Ihrem Aufgabenbereich. Wer wir sind: Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Job Description:

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Entwickeln von Business Requirements und Business Value Cases für die Weiterentwicklung von digitalen Produkten und deren Funktionen

Eigenverantwortliche Produktkonzeption und Erstellung vom Prototypen bis hin zur Umsetzung nachhaltiger, rolloutfähiger Lösungen

Verantwortlich für die Erstellung, Auslieferung und das Testen von digitalen Produkten, deren Funktionen und Schnittstellen

Weiterentwicklung und Pflege der existierenden digitalen Produkte

Gestalten und priorisieren der Product Backlogs für die Tätigkeiten und Projekte

Verantwortung für das Projektcontrolling von in- und externen Aufgaben und Projektständen (unter anderem mit Dienstleistern) mit Ausbalancierung der Priorisierung der Aspekte Time, Budget, Scope und Quality

Schnittstelle zwischen Fachbereich und Kunden, um deren Bedürfnisse in technische Produktspezifikationen zu überführen

Kommunikation mit Stakeholdern, um deren Anforderungen aufzunehmen, um daraus User-Stories, Akzeptanzkriterien, Anforderungskatalog, Product-Backlog und Produkt-Roadmap zu gestalten.

Vorbereitung und Entwicklung von internen Statuspräsentation

Proaktives Treiben der Themen und Projekte über den eigenen Bereich hinaus

Mögliche Erweiterung der Tätigkeit auf die Themen Data Governance, PowerBI oder Data Engineering/Analytics, je nach Interesse und Erfahrung

Führen, motivieren und entwickeln der Teammitglieder

Erfahrung in der Arbeit und Zusammenarbeit mit multidisziplinären globalen Teams und/oder Kooperationspartnern

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Abgeschlossenes Studium im technischen Bereich, z. B. (Wirtschafts-)Informatik, Maschinenbau oder Elektrotechnik oder eine vergleichbare Qualifikation

Idealerweise Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder eine Weiterbildung zum Projektmanager, Produktmanager, Product Owner oder Scrum Master

Erfahrung in der Analyse, Ausarbeitung und Umsetzung von Anforderungen im Kontext Digitalisierung im internationalen Umfeld

Lösungsorientiertes und vor Allem kundenzentriertes Arbeiten mit eigenständigem Antrieb

Sehr gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten

Sehr gute Teamfähigkeit

Erfahrungen in Microsoft .NET Core-Umfeld und gute SQL-Kenntnisse von Vorteil

Hohe Einsatzbereitschaft

Gute Englischkenntnisse und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.







