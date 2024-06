Auszubildende/r Chemikant/in (m/w/d)

This role is not eligible for relocation

Für den Standort Gelsenkirchen

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen.

Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Start: August 2025

Als Chemikant:in sorgst du mit dafür, dass in der Raffinerie alles rund und sicher läuft. Du bist ein:e Allrounder:in und kennst dich mit Chemie, Physik und Verfahrenstechnik aus. Mit deinen Kenntnissen steuerst und überwachst du chemisch-technische Anlagen. Du greifst mit Hilfe von computergestützten Prozessleitsystemen aktiv in die Produktion ein und sicherst einen reibungslosen Ablauf.

Die Themen Umwelt, Sicherheit, Gesundheit und Qualität sind für dich von hoher Bedeutung, denn du übernimmst Verantwortung für Mensch, Umwelt und die Produktqualität. Zu deinen Aufgaben gehört es, Probleme zu erkennen, zu beheben und Prozesse zu verbessern. Hierfür entnimmst du zum Beispiel Proben, die später im Labor analysiert werden.

Um dich bestmöglich auf deinen zukünftigen Job vorzubereiten, arbeitest du auch schon während deiner Ausbildung im Schichtsystem. Als Chemikant:in hast du jede Menge Abwechslung, denn die Raffinerie ist ein Ort vielfältiger chemischer Abläufe, in der du viele Erfahrungen sammeln kannst.

Was dich als Auszubildende:r bei uns erwartet:

Zweiwöchige Einführungsveranstaltung mit den Schwerpunkten gegenseitiges Kennenlernen, Teambildung, Computer-Schulungen, Vorstellung der Geschäftsbereiche, um Dich fit für den Ausbildungsalltag zu machen

Praktische Einsätze in verschiedenen technischen Fachabteilungen

Berufsschulunterricht am Hans Böckler Berufskolleg in Marl

Das wünschen wir uns:

Hauptschulabschluss

Technisch-physikalisches Verständnis

Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein

Das kannst du von uns erwarten:

1.103 € pro Monat im ersten Ausbildungsjahr

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Bonuszahlung in Abhängigkeit der Leistung und der Geschäftsentwicklung

30 Tage Urlaub

Arbeitsmaterialien (Ipad)

Strukturiertes Onboarding-Programm und Paten-Unterstützung

Aral-Tankkarte (vergünstigtes Tanken)

Einsatz für die Gesellschaft: bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir leben Chancengleichheit und legen Wert auf Vielfalt in unserem Unternehmen. Wir betonen ausdrücklich, dass bei uns alle Menschen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung - gleichermaßen willkommen sind.



