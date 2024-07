Automation Engineer - Ingénieur en Automatisme/Automaticien/Automatisation H/F

This role is not eligible for relocation

bp constitue un des plus grands groupes énergétiques privés mondiaux.

Créé en 1921, bp France, filiale du Groupe bp, se positionne comme l'un des principaux distributeurs de produits pétroliers de l'Hexagone. La société bp France commercialise une large gamme de produits et services à la marque bp et Castrol.

Dans le cadre du développement du service Maintenance et sous le pilotage du Responsable Maintenance, nous recrutons un Ingénieur Automaticien/Automatisation H/F pour notre site de CASTROL, basé à Péronne (80).

Responsabilités et missions principales :

Assurer la création et la mise en œuvre de concepts de sécurité numériques (cybersécurité)

Apporter des conseils techniques sur la modification ou l'introduction de nouvelles solutions d'automatisation et de systèmes d'information liés à la production

Créer et mettre à jour la documentation relative (procédures, modes opératoires…)

Apporter un soutien technique et participer au développement : du système de contrôle des processus, des commandes de l'usine, des systèmes d'information liés à la production et de leur infrastructure

Gérer et mettre en œuvre les projets d'automatisation, d'instrumentation et de contrôle des processus.

Élaborer/réviser/mettre à jour/accompagner l’implémentation des différentes normes et pratiques techniques

Analyser, résoudre et suivre les dysfonctionnements dans le domaine de l'automatisation

Apporter un soutien aux techniciens pour l’ensemble des problèmes d'automatisation

Être l’interlocuteur interne clé pour l’ensemble des sujets l'IT&S (IT Security) et externe (sous-traitants, partenaires extérieurs…)

Profil recherché :

Titulaire d’un diplôme universitaire (de type Master Automatisme / Automatisation industrielle) dans le domaine de la technologie de l'automatisation ou de l'ingénierie informatique.

Une expérience de 5 ans minimum, sur un poste similaire dans un environnement hautement contrôlé (type SEVESO) ainsi que des connaissances solides dans le domaine de l'automatisation des processus et la sécurité informatique sont nécessaires pour réussir dans ce rôle.



