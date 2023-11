Bistro Category Manager

This role is not eligible for relocation

Customers & Products



Retail Group



Wir suchen für unser Tankstellengeschäft in Österreich motivierte Verstärkung:



Bistro (Wild Bean Cafe) Category Manager (m/w/d)

Vollzeit oder Teilzeit ab 30 Stunden/Woche

Bei bp haben wir nur eines im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 klimaneutral sind. Und damit die Welt es auch werden kann. Dafür denken wir Energie neu und setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft; bp zählt auch in Österreich zu den führenden Anbietern. Neben Markenkraftstoffen offerieren wir unseren Kunden an den Tankstellen auch ein umfangreiches Convenience Sortiment und vielfältige Kaffespezialitäten im Wild Bean Cafe.

Ihr Aufgabenbereich:

Strategische Weiterentwicklung und Steuerung der Kategorien Fast Food und Kaffee unseres Wild Bean Cafe

Betreuung von Shopkategorien

Durchführung von Markt-/Wettbewerbs-/Sortiments- und Kundenanalysen sowie Erstellung und Entwicklung von entsprechenden Reportings zur Ableitung neuer Zukunftstrends und Ertragspotenziale

Erstellung des Jahresaktionskalenders sowie Entwicklung neuer, innovativer Aktionsartikel und Festlegung des idealen Aktionszeitraums im Marketingsmix

Lieferantengespräche inkl. Abschluss neuer strategischer Partnerschaften

Bereichsübergreifende enge Zusammenarbeit mit Marketing und Vertrieb und den internationalen bp Bistro Teams

Eigenständiges Management von Ausschreibungen, Projekten, Prozessen

Weiterentwicklung operativer Standards und deren Implementierung im Bistro an den Tankstellen

Das sollten Sie mitbringen:

Betriebswirtschaftliches Studium und/oder abgeschlossene Ausbildung im Gaststätten-/Restaurantgewerbe, idealerweise in der Systemgastronomie mit entsprechender betriebswirtschaftlicher Weiterbildung

Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in der Systemgastronomie, Bäckerei, Industrie o.ä.

Mehrjährige Berufserfahrung als Category Manager

Sehr gute Kenntnisse in der Lebensmittelhygiene (HACCP)

Gutes Verhandlungsgeschick und Erfahrung im Lieferantenmanagement

Eigeninitiative und Spaß daran Verantwortung zu übernehmen

Begeisterung für innovative, auch unkonventionelle Geschäftsideen

Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zielgerichtet zu vermitteln sowie Erfahrung in der Erstellung aussagekräftiger Präsentationen und Reports

Teamfähigkeit und ein ausgeprägtes Kommunikationsvermögen

Strukturierte, analytische und ergebnisorientierte Arbeitsweise

Reisebereitschaft

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

bp steht für agiles und flexibles Arbeiten in einem digitalisierten, teamorientierten und internationalen Arbeitsumfeld. Wir bieten ein attraktives Vergütungspaket inkl. Bonussystem, verschiedene Sozialleistungen inkl. Programme zur Verbesserung der Work/Life-Balance; unser Standort in Wien (Nähe Hauptbahnhof) verfügt über ausgezeichnete öffentliche Anbindung; außerdem bieten wir die Möglichkeit, tageweise (max. 2 Tage pro Woche) auch vom Home Office aus zu arbeiten.

Das kollektivvertragliche Bruttomonatsgehalt ist € 4.800,- (auf Vollzeitbasis) mit Bereitschaft zur Überzahlung in Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung.



Wir leben Chancengleichheit und legen Wert auf Vielfalt in unserem Unternehmen. Wir betonen ausdrücklich, dass bei uns alle Menschen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Welt­an­schau­ung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung - gleichermaßen willkommen sind.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Bewerbung bzw. Ihren CV in Englisch übermitteln.



This position is a hybrid of office/remote working



