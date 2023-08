Brand & Creative Assistant, DACH-L (m/f/d)

This role is not eligible for relocation

No travel is expected with this role

Job summary

Als Content Creator / B&C Assistant befassen Sie sich mit allen Themen der internen Kommunikation unseres Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie helfen, internationale Kampagnen lokal zum Leben zu erwecken und sorgen dafür, dass unsere Mitarbeitenden über die zahlreichen Kanäle der internen Kommunikation stets aktuell informiert sind – mit sprachlicher Kreativität, guten Geschichten und innovativen Formaten.

Job Family Group:

Communications & External Affairs Group



Job Summary:

Als Content Creator / B&C Assistant befassen Sie sich mit allen Themen der internen Kommunikation unseres Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie helfen, internationale Kampagnen lokal zum Leben zu erwecken und sorgen dafür, dass unsere Mitarbeitenden über die zahlreichen Kanäle der internen Kommunikation stets aktuell informiert sind – mit sprachlicher Kreativität, guten Geschichten und innovativen Formaten.



Job Description:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 klimaneutral sind. Und damit die Welt es auch werden kann. Dafür denken wir Energie neu und setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, davon 4.600 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Als Teil des C&EA-Teams für die DACH-Region arbeiten Sie mit daran, die Reputation von bp und den unserer Marken Aral und Castrol in Deutschland, zu fördern und zu schützen.

Ihr Aufgabenbereich:

Sie sind mit der eigenständigen Gestaltung und Ausführung von Maßnahmen der internen Kommunikation betraut (Recherche, Aufbereitung, Übersetzungen, Wahl des Formats und der Ausspielwege).

Sie erstellen anspruchsvolle Inhalte für alle Kanäle der internen Kommunikation (Intranet, Yammer, Newsletter, Digital Signage usw.)

Sie arbeiten eng mit internen Stakeholder:innen aus allen Fachbereichen zusammen und entwickeln gemeinsam geeignete Kommunikationsstrategien und -maßnahmen

Sie sind Teil des Redaktionsteams für das Intranet und übernehmen die Chefredaktion eines Newsletters für Leitende Angestellte

Sie unterstützen bei der Konzeption und Durchführung von Mitarbeitenden--Aktionen und -veranstaltungen

Sie arbeiten eng mit Agenturen zusammen und koordinieren die Aufgaben in Bezug auf die interne Kommunikation

Das sollten Sie mitbringen:

Abgeschlossenes Studium oder entsprechende Ausbildung

Erste Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position auf Agentur- oder Unternehmensseite

Guter Schreibstil in deutscher Sprache, verbunden mit der Fähigkeit, komplexe Inhalte schnell aufzugreifen und spannend aufzubereiten.

Erfahrung im Umgang mit Content-Management-Systemen wie „Fresh Intranet“ (MS Sharepoint) oder dotdigital als E-Mail-Automatisierungssoftware.

Branchenkenntnisse in der Energieindustrie oder in vergleichbaren Branchen sind von Vorteil

Hohe Belastbarkeit und die Fähigkeit, auch in komplexen Situationen den Überblick zu behalten sowie Spaß daran, Dinge voranzutreiben.

Herausragende Kommunikationsfähigkeit und exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort & Schrift

Sie stehen neuen Arbeitsweisen aufgeschlossen gegenüber und sind bereit, diese anzuwenden (agiles Arbeiten)

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

#lifeatbp

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



Travel Requirement:

No travel is expected with this role



Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation



Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



Skills:



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.