Brandweer Equipment Coordinator

Job summary

Responsible for providing assistance with fire-related and technical development, maintenance and implementation of crisis and continuity management (CCM) and emergency response (ER) plans, procedures and systems using basic technical capabilities, while maintaining equipment and apparatus and providing response and recovery capability.

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?



Brandweer Equipment Coördinator Brandweer



Start bij ons als Equipment Coördinator Brandweer en maak een verschil door: Het leveren van een belangrijke bijdrage aan een fysiek veilige werkomgeving binnen bp Raffinaderij door het garanderen van een professionele industriële brandweerzorg, zowel op het niveau van de incidentpreventie als de incidentbestrijding. Als Equipment Coördinator ben je verantwoordelijk voor het in stand houden van brandweer equipment (technisch beheer), op basis van het uitgangspunt dat schade aan het milieu en de omgeving dient te worden voorkomen bij onderhoud en uitvoering van de taken.



De Equipment Coördinator heeft een coördinerende rol binnen de Brandweer, tussen Shift Bevelvoerders, Fire Leader, Site Facilities (SIS) en Maintenance, alsook externe uitvoerende partijen.

In deze positie zal jij:

Een afweging maken tussen noodzaak van onderhoud van equipment, onderhoudskosten (directe en vaste) en de beschikbaarheid van het equipment;

gezamenlijk met de Shift Bevelvoerders controles uitvoeren op bedrijfszekerheid en het signaleren van afwijkingen en/of tekortkomingen van dat equipment;

Mede verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de onderhoudsprioriteiten en de coördinatie van het onderhoudsjaarplan, zowel in SAP als volgens BRW001. Waarbij toegezien wordt op een juiste en tijdige informatievoorziening, benodigd voor de onderhoudsuitvoering, waar wanneer nodig, afgestemd met de afdeling SIS, Ops en/of Maintenance;

De planning maken in samenwerking met de Fire Leader van het onderhoudsjaarplan en zorgen gezamenlijk dat de scope hiervan wordt overlegd met de C&CM and Security Manager voor het benodigde budget;

Mede coördineren en zorgdragen voor de gezamenlijke operationele werkvoorbereiding (planning) voor brandweerequipment (over de assets heen), welke verband houden met de beschikbaarheid van dat equipment of bij onderhoudswerkzaamheden, modificaties of projecten;

In overleg met de Fire Leader zorgdragen voor het uitzetten van onderhoudstaken naar de Shift Bevelvoerders;

Zorg dragen voor de beschikbaarheid van alle brandweerequipment en

een eventueel ontstaan back-log bewaken;

Prioriteiten stellen bij reparaties, modificaties, inspecties, kalibraties en preventief onderhoud;

Coördineren en plannen alle korte en lange termijn onderhoudsinspanningen;

Zorgdragen voor goedkeuring en acceptatie van onderhoudswerkzaamheden;

Bewaken reguliere controles van de staat van het equipment.

Voor deze positie zoeken wij het volgende :

MBO+ werk en denk niveau

Minimaal 5 jaar in vergelijkbare functie, met ervaring ten aanzien van het leiding geven tijdens calamiteiten.

Ervaring als: Brandweer instructeur, Technisch hulpverlener, EHBO

Minimaal het diploma Bevelvoerder Industrieel of gelijkwaardig

Brandweer Instructeur algemeen

Voertuigbediener

Gaspakdrager

EHBO diploma

AED certificaat

Rijbewijs B/CE

VCA VOL

Certificaat “Redden uit Besloten Ruimtes”

Kennis van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Kennis hebben van de NFPA is een pré.

