Job summary

Entity:

Customers & Products



Job Family Group:

Marketing Group



Job Description:

bp is een internationale energie organisatie. Wij hebben 75.000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor miljoenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden.

Als een belangrijke strategische pijler van de groeiagenda van bp zijn onze mobiliteits- en gemaksactiviteiten de etalage van ons merk voor de consument. Naarmate de wereld overgaat op koolstofarme brandstof, geloven we dat bp een sleutelrol zal blijven spelen voor consumenten wanneer ze onderweg zijn, of het nu gaat om brandstof, eten en drinken voor nu en later of elektrische mobiliteit. De klant staat centraal in de transitie van ons bedrijf.

Wil jij bij bp in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil maken? Kom bij ons aan de slag en maak het verschil als:

CRM Specialist

We zijn op zoek naar een klant- en commercieel gerichte CRM- en Marketingprofessional die presteert in een 24/7 snel veranderende retailomgeving. Een CRM- en Loyalty-expert met diepgaande kennis en ervaring op alle aspecten van Loyalty-programmabeheer en CRM, inclusief CRM-strategieontwikkeling, budgetbeheer, klantanalyse en prestatiemanagement, technologie- en platformbeheer, en CRM/campagne-uitvoering binnen een retailomgeving.

Wat ga jij doen?

Individuele CRM-campagnes creëren en optimaliseren in lijn met de vooraf bepaalde CRM-strategie en het jaarlijkse loyaliteits-/marketingplan.

Ondersteunen en adviseren van de Loyalty Lead bij de CRM-contactplanning en het aanbieden en targeten van best-in-class aanbiedingen.

Innovatieve campagne-ideeën aansturen en initiëren en afstemmen met Customer Analytics en andere betrokken stakeholders.

Inbrengen, coördineren en inputs verstrekken voor prestatie-evaluatie van de uitgevoerde campagnes, CRM-activiteiten en ontwikkeling van de klantenbasis.

Verantwoordelijk zijn voor CRM-inzichten en rapportagelevering samen met de Loyalty Advisor en de levering coördineren met andere teams, externe partners en leveranciers.

Dagelijkse/BAU/demandondersteuning bieden aan de Loyalty Lead.

Wie ben jij?

Bachelor- of masterdiploma of vergelijkbaar niveau richting marketing

3+ jaar ervaring in een marketingfunctie

Uitgebreide kennis van loyaliteits- en CRM-programma’s

Ervaring met het uitvoeren van geïntegreerde marketingcommunicatiecampagnes

Expert in prestatie-evaluatie van marketingactiviteiten

Sterke klantgerichtheid, een grote mate van initiatief, creativiteit en bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen

Vloeiend in Nederlands en Engels

Ervaring met werken met CRM-software

Bij voorkeur al gewerkt in een retailomgeving

Teamspeler met hands-on mentaliteit

Analytisch en oplossingsgericht denken

Wat krijg jij er voor terug?

Uitstekend salaris tussen 55k & 87K gebaseerd op jouw ervaring en profiel

Een bedrijfscultuur waar we onze diverse en verenigde teams respecteren, waar we trots zijn op onze prestaties en waar plezier en de houding om terug te geven aan ons milieu zeer worden gewaardeerd

25 vakantiedagen + 11 ADV-dagen

13 e & 14e maand

Bonussysteem en diverse sociale voordelen,

Welzijnsporgramma’s

Flexibel werken vanuit huis en kantoor

Agile werken in een gedigitaliseerde, op team gerichte en internationale omgeving

Bijna premievrij bedrijfspensioen

Voldoende Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden

Interesse?

Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Solliciteer via de apply knop of stuur je sollicitatie met CV naar onze corporate recruiter, Mart Grootenboer via onderstaand e-mail adres of bel hem op onderstaand nummer:

Mart Grootenboer

📞:+316 517 696 33

📧: mart.grootenboer@bp.com



Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



Skills:

Advocacy, Brand Management, Commercial Acumen, Customer Segmentation, Generating customer insights, Listening, Offer and product knowledge, Offer Development, Sector, market, customer and competitor understanding, Translating strategy into plans



Legal Disclaimer:

