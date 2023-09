This role is not eligible for relocation

Customers & Products



Finance Group



Grade IDe Capex advisor NL & LUX is verantwoordelijk voor capex- en project Revex-controle in het land en biedt financiële zekerheid door maandelijkse en jaarlijkse tracking van projecten en gerelateerde betalingen. Bovendien zal de capex advisor een belangrijk aanspreekpunt zijn voor de lokale bedrijven en financiële teams om te zorgen voor een soepele en geïntegreerde planning en prognose van activa-activiteiten.



Wij zijn een wereldwijd energiebedrijf dat betrokken is bij elk aspect van het energiesysteem. We hebben 75.000 medewerkers in 80 landen en werken elke dag aan het leveren van licht, warmte en mobiliteit aan miljoenen mensen. Wij zijn een van de weinige bedrijven die zijn uitgerust om enkele van de grote complexe uitdagingen op te lossen die van belang zijn voor de toekomst. We hebben een echte bijdrage te leveren aan de ambitie van de wereld voor een koolstofarme toekomst. Doe met ons mee en maak deel uit van wat we samen kunnen bereiken.

Wij zijn een werkgever met gelijke kansen en hechten waarde aan diversiteit in ons bedrijf. We discrimineren niet op basis van ras, religie, huidskleur, nationale afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, burgerlijke staat, veteranenstatus of handicapstatus.

Wilt u ontdekken hoe onze diverse, hardwerkende mensen het voortouw nemen in het schoner en beter maken van energie – en hoe u uw rol kunt spelen in ons team van wereldklasse?

Sluit je bij ons aan en investeer in je carrière als:

Capex Advisor NL & LUX

Als Capex Advisor ben je verantwoordelijk voor Capex en project Revex control in Nederland & Luxemburg en geef je financiële zekerheid door het maandelijks en jaarlijks volgen van projecten en gerelateerde betalingen. Bovendien ben je een belangrijk aanspreekpunt voor de lokale bedrijven en financiële teams om te zorgen voor een soepele en geïntegreerde planning en prognoses van assetactiviteiten.

Jouw belangrijkste taken verantwoordelijkheden zijn:

Plannen, bewaken en beheren van de toewijzing van Capex- en Project Revex-budgetten binnen het jaarlijkse operationele plan. Het beheren van afwijkingen hiervan, het voorstellen van opties voor Capex-verlagingen of hertoewijzingen voor ondertekening aan de Europese investeringsmanager / VP Commercial Development.

Adviseren en voorbereiden van de basis voor investeringsbeslissingen voor lokaal vastgoed, bouw en onderhoud om capex-uitgaven te optimaliseren. Dit door apparatuurgegevens te analyseren om te bepalen welke vervangingsprogramma's in het lopende jaar en voor de komende jaren moeten worden gelanceerd.

Ondersteuning van de implementatie van alternatieve financieringsmogelijkheden om budgetbeperkingen te overwinnen.

Bewaken van de voortgang van bestaande projecten en het beheren van de nauwkeurigheid van de investeringspijplijn.

Zorgen voor de nauwkeurigheid van het register van vaste activa, inclusief het bijhouden van het AUC-saldo op een passend niveau in samenwerking met Global Business Services (GBS).

Nauw samenwerken met bouw- en onderhoudsteams om ervoor te zorgen dat projectcreatie en P2P-proces in overeenstemming zijn met bp-normen.

Nauw samenwerken met Finance &; Performance teams en strategy manager om te zorgen voor consistentie van data en financiële projectuitvoering in heel Europa.

Assisteren bij continue verbeteringsprojecten bij investeringsplanning om consistentie, standaardisatie en vereenvoudiging van processen in heel Europa te stimuleren om efficiëntie en effectievere besluitvormingsprocessen te stimuleren.

Wat breng jij mee?

Een bachelordiploma in economie of vergelijkbaar is vereist.

Sterk bedrijfsbewustzijn waarbij je de behoeften van (interne en externe) klanten begrijpt en in staat bent om hun verwachtingen te overtreffen.

In staat om zich aan te passen aan de veranderende zakelijke omgeving.

Goede vaardigheden op het gebied van prestatiebeheer en planning, waaronder een diepgaand begrip van de regels voor financiële boekhouding.

Je bent in staat om HSSE bewust gedrag en handelen alsmede afwijkingen daarvan te herkennen.

Zeer goede kennis van MS Office (met name Excel, PowerPoint) en SAP.

Sterke overtuigingskracht en communicatieve vaardigheden.

Je bent echt een teamspeler en hebt een proactieve houding.

Je bent in staat om projecten te ondersteunen en prioriteiten te stellen.

Vloeiend in Nederlands en Engels is een must



This position is a hybrid of office/remote working



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, socioeconomic status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.