Chemikant (m/f/d) in Lingen

Wer wir sind:

Unser Ziel ist es, die Welt heute und morgen mit Energie zu versorgen. Seit über 100 Jahren konzentriert sich bp in vielen Ländern der Welt auf die Exploration, Erschließung und Förderung von Öl und Gas. Wir gehören zu den wenigen Unternehmen weltweit, die unseren Kunden – Regierungen, Unternehmen und privaten Haushalten – ein integriertes Energieangebot bieten können. Mit der nachhaltigen Umsetzung unserer Strategie wollen wir bis 2050 oder früher ein Net Zero Unternehmen werden!

Dein neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Überwachung und Steuerung von Produktionsanlagen/Kraftwerk innerhalb des zugewiesenen Einsatzbereiches unter Einhaltung vorgegebener Produktspezifikationen und Betriebsparameter

Durchführen betrieblicher Routineaktivitäten zur Sicherung stabiler Prozesszustände

Das Betätigen und Abschalten von Anlagen (-teilen) auf Grundlage der aktuellen Vorschriften in Zusammenarbeit mit dem Vorgesetzten

Steuern und Kontrollieren der Anlage über Prozessleitsysteme inkl. Abstimmen von Aktivitäten mit dem jeweiligen Außendienst

Kommunizieren mit anderen Anlagenteilen und Nachbaranlagen zur Sicherstellung übergreifender Stabilität der Produktionsprozesse; insb. bei der Umstellung von Produktströmen

Eingreifen bei Abweichungen von Betriebsparametern bzw. Störungen, auf Basis relevanter Vorschriften

Die Produktionsanlage/Kraftwerk wird betreut, indem Kontrollen, Wartungen und Instandsetzungsarbeiten auf Basis gültiger Regularien durchgeführt werden

Vor- und Nachbereiten von Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten im Tagesgeschäft und in Stillständen in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachabteilungen

Kontrollieren und Durchsetzen der im Erlaubnisschein festgelegten Sicherheitsvorkehrungen

Fachgerechtes Entnehmen von Proben und Durchführung von betrieblichen Analysen auf Basis von Analysenplänen und spezifischen Anforderungen

Aufnehmen aller relevanten Daten auf Basis bestehender Erfassungsvorschriften (Monitoring)

Einarbeiten bzw. Begleiten neuer Mitarbeiter im jeweiligen Einsatzbereich

Ggf. – in begrenztem Umfang - Mitarbeit in Projekten/bei Sonderaufgaben.

Dein Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft:

Abgeschlossene Berufsausbildung zum Chemikanten/zur Chemikantin / Industriemechaniker / Elektroniker für Betriebs- oder Automatisierungstechniker / Mechatroniker oder vergleichbare Ausbildungen

Bereitschaft zur vollkontinuierlichen Schichtarbeit und entsprechende Schichttauglichkeit

Berufserfahrung in einem produzierenden Unternehmen

Grundkenntnisse der Prozessleittechnik

Kenntnisse in den Raffinerieanwendungen

Kenntnis über die relevanten Gesetze und Verordnungen zur Arbeitssicherheit, Anlagensicherheit, Unfallverhütung und Umweltschutz

Hohe Einsatzbereitschaft

Ausgeprägte Teamfähigkeit

Gute Kommunikations- und Koordinationsfähigkeiten

Gute MS Office-Kenntnisse

Gute Deutschkenntnisse und grundlegende Englischkenntnisse

Worauf Du Dich freuen kannst:

Willkommen an Bord: Onboarding leicht gemacht.

Top Vergütung: Gehalt, Boni und zahlreiche Benefits.

Entfalte Dich!: Viele Möglichkeiten zur Weiterbildung.

Fit bleiben: Gesundheit im Fokus.

Team Spirit: Wir unterstützen uns gegenseitig.

Doppelt Gutes tun: Spenden werden verdoppelt.

Für alle Details rund um das Thema Benefits besuche gerne auch unsere Website (Arbeiten bei bp | Deine Karriere bei bp | bp in Deutschland).

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.

