Job summary

Entity:

Production & Operations



Job Family Group:

Engineering Group



Job Description:

Commercial Optimisation Engineer

in Vollzeit für den Standort Lingen

Wer wir sind:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Wie Du die Zukunft mitgestalten kannst:

Als Commercial Optimisation Engineer bist Du für die kontinuierliche Verbesserung der wirtschaftlichen Anlagenperformance durch Optimierung der prozesstechnischen Einstellungen zur Erreichung der geplanten Fahrweisen verantwortlich. Du anlysierst potentielle Schwachstellen, ermittelst Prozessgrenzen und entwickelst Optimierungsmaßnahmen. Außerdem arbeitest Du aktiv an der strategischen Weiterentwicklung des Anlagenbetriebes und wirkst bei Weiterentwicklung unser Planungstools mit.

Dein neues Aufgabenumfeld – anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Tagesaktuelle Fahrweiseoptimierung basierend auf erstellten Prozessmonitorings entlang definierter, kommerzieller Ziele und optimierter Anlagenauslastung

Erstellung von Massen- und Energiebilanzen, Abgleich der LP-Darstellungen sowie Energie-, Fouling- und Katalysatormonitoring

Eigenverantwortliche Entwicklung und Initiierung von Optimierungsmaßnahmen im Rahmen der Operating Limits

Aufbau, Kalibrierung und Anwendung von Prozesssimulationen zur Generierung von Optimierungspotentialen bzw. als Planungsgrundlage für das LP

Durchführung und Begleitung von Testläufen und Datenaufnahmen

Führung des Constraint Management Prozesses (Definition /Dokumentation von Anlagen- und LP-Limits)

Erkennung von potentiellen Schwachstellen und deren Analyse unter den Gesichtspunkten: Effizienz, Verlässlichkeit (reliability) und Verfügbarkeit (availability)

Initiierung von Projektideen aus Erkenntnissen des täglichen Anlagenbetriebes und durch Networking/Informationsaustausch innerhalb und außerhalb der BP. Unterstützung bei der Projektumsetzung

Unterstützung des Betriebes bei Störungsbeseitigung z.B. (Troubleshooting). Abstimmung von prozesstechnischen Maßnahmen mit dem Ziel des Wiedererlangens eines sichereren und bestimmungsgemäßen Betriebes

Vorbereitung und Begleitung von Anlagenstillständen

Dein Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Abgeschlossenes ingenieur- oder naturwissenschaftliches Studium (z.B. Chemie- oder Verfahrenstechnik) oder eine vergleichbare, akademische Ausbildung

Idealerweise 5 Jahre relevante Berufserfahrung im Raffinerie- bzw. Petrochemischen-Umfeld

Gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse

Sehr gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten

Fähigkeit auch bei Risiko und unklarer Informationslage belastbare Entscheidungen zu treffen

Kenntnisse von HSSEQ-Systemen, -Anforderungen

Sehr gute Kenntnisse der gängigen Office Programmen, insbesondere MS Excel

Gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten

Interkulturelle Kompetenz

Hohe Einsatzbereitschaft

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (min. C1)

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (min B2)

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag



Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.

Level: DE: I - Lingen

Wir freuen uns über eine Aussagekräftige Bewerbung von Mitarbeiter:innen, die die Anforderungen erfüllen und an dieser Position interessiert sind. Bewerber/Innen, in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis, sollten i. d. R. ihre bisherige Funktion mindestens 2 Jahre ausgeübt haben. Bitte informieren Sie Ihren Vorgesetzen über Ihre Bewerbung. Bewerbungen behinderter Menschen sind erwünscht; sie werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bitte beachten Sie, dass es je nach Standort zur Anwendung unterschiedlicher Regelungen hinsichtlich Level und / oder Gehalt kommen kann. Die gültigen Betriebsvereinbarungen sind bei people@bp einsehbar.



Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



Skills:

