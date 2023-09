Commercial Tools Analyst (m/f/d)

This role is not eligible for relocation

Raffinerien sind hochkomplexe Anlagenverbünde. Um diese optimal hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Resourcenverbrauch zu betreiben, bedarf es komplexer Optimierungsmodelle. Dabei spielt die Genauigkeit dieser Modelle eine entscheidende Rolle. In der Rolle als Commercial Tools Analyst tragen Sie dazu bei, die für die ganzheitliche Optimierung verwendeten Modelle stetig zu überprüfen und zu verbessern. Sie sind dabei Teil der Produktionsplanung, haben direkten Kontakt zu allen Anwendern des Modells und sind integriert in eine internationale Community für den Erfahrungsaustausch. Die Stelle ist eine Einstiegsposition und die erworbenen Kenntnisse bieten dabei eine hervorragende Grundlage für viele weitere Tätigkeiten innerhalb des Bereiches Produktionsplanung, sowie der gesamten Raffinerie.

Entity:

Production & Operations



Job Family Group:

Strategic Planning & Business Development Group



Job Summary:

Job Description:

Wer wir sind:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen.

Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Wie Sie die Zukunft mitgestalten können:

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Optimierungs-Modelle des integrierten Raffinerie- und Petrochemiestandorts Gelsenkirchen

Koordination der Schnittstelle zwischen Modellanwendern und -entwicklern

Erarbeitung von Vorgaben und Guidelines für die Anwender einschließlich Dokumentation, Kommunikation und Support für die Modell-Nutzer

Unterstützung beim Troubleshooting

Know-How Austausch mit anderen Standorten in einem internationalen Netzwerk

Monitoring der Modellgenauigkeit sowie Erarbeitung von Abweichungsanalysen zur Minimierung von Modellfehlern

Erarbeiten und Weiterentwicklung von technischen Schnittstellen zum Import von Daten in die Modelle sowie von Tools zur Analyse der Ergebnisse

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Bachelor/Master in Naturwissenschaften o. Ingenieurwissenschaften

Gern auch direkt nach Studium

Anwenderkentnisse mathem. Planungsmodelle wünschenswert

Idealerweise erste Kenntnisse über die Struktur einer Raffinerie

Genauigkeit, Selbstständigkeit und Flexibilität

Gute Kommunikationsfähigkeit

Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

#lifeatbp

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.





