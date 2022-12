Comms and Activity Planning Support

Job summary

Responsible for supporting retail operations through providing end-to-end support of operational excellence activities, including development, maintenance and deployment of procedures and tools, providing insight into performance data and supporting agreed initiatives designed to ensure compliance to legislation and achieve optimal operations.

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag energie en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om anders te kijken naar energie en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?



Communication and Activity Planning Support



Onze Comms & Activity Planning Support is verantwoordelijk voor de communicatie aan alle bezinestations, Retail Sites (Actomat, Franchise en Dealer stations) in Nederland. Tevens vervult hij/zij de functie van algemene gatekeeper en bewaakt hiermee de planning van de diverse activiteiten die op de Retail Sites plaatsvinden.



We bouwen aan het tankstation van de toekomst waarbij we niet alleen kijken naar andere vormen van energie, maar ook naar de wijze waarop we onze klanten bedienen en inspelen op een markt die continu verandert.



Start bij ons als Comms & Activity Planning Support en maak een verschil door:

Beheer intranet site, verantwoordelijk voor de interne communicatie voor de Retail Sites;

Uitvoeren Mystery Shopper programma, Staff in Store project en ander retail gerelateerde programma’s en projecten;

Interne coördinatie van promotionele en overige activiteiten op de stations en bewaking jaarplanning;

Werkt daarbij samen met collega’s binnen het Site Support Team en relevante businesses en functies (gatekeeper rol);

Actief overleg met Retail Sites over communicatie activiteiten, middelen en timing;

Algemene ondersteuning aan de Site Support Manager;

Verantwoordelijk voor SAP gerelateerde activiteiten, zoals opzetten van leveranciers, verwerken van invoices en Purchase Orders;

Ondersteuning in organiseren van operationeel gerelateerde bijeenkomsten;

Contacten met leveranciers gerelateerd aan de retail.

Voor deze positie zoeken wij het volgende :