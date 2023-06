Construction Manager (m/f/d) – in Vollzeit

This role is not eligible for relocation

Wer wir sind: Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft. Wie Sie die Zukunft mitgestalten können: Als Construcution Manager (m/f/d) unterstützen unsere Standort-Teams bei der Umsetzung unserer Projekte in der Ausführung in Übereinstimmung mit unseren Sicherheitsstandards und Geschäftszielen. Weiterhin entwickeln Sie innovative Strategien für die Bauausführung und garantieren die Einhaltung technischer Details, gesetzten Zeitpläne sowie des Budgets. Bei all Ihren Tätigkeiten werden Sie von Ihrem Team und dessen hohe Fachkompetenz unterstützt. Ihre Erfolge und etwaig auftretende Herausforderungen in der Umsetzung melden Sie and den Discipline Lead. Mit Ihrer Hilfe leisten Sie einen entscheidenden Beitrag dazu, dass unsere Baustellen am Standort nach den höchsten Standards abgewickelt werden und sich das erforderliche Know-How innerhalb und außerhalb der Standortorganisation kontinuierlich weiterentwickelt.

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Sicherstellung der HSE-Standards : Sie sind verantwortlich für eine kompromisslose Umsetzung der betriebsinternen und externen Sicherheitsstandards in einem gesamten Bauzyklus. Dabei legen Sie Wert darauf, dass etwaige Missstände aufgezeigt und in einem Lessons-Learned-Prozess dokumentiert werden. Im Ernstfall ergreifen Sie angemessene Maßnahmen, um die Sicherheit in Ihrem Verantwortungsbereich sicherzustellen

Management der Construction Aktivitäten: Durch Ihren Beitrag garantieren Sie eine frist- und budgetgerechte Umsetzung unserer Projekte und Maßnahmen. Dazu gehören die Festlegung von angemessenen KPIs, die Überwachung der Kontraktoren und die Führung Ihres Teams. Weiterhin sind Sie verantwortlich für Umsetzung von Maßnahmen in Großstillständen, erkennen und mittigeren etwaige bautechnische Risiken durch alle Projektphasen

Personalführung und -entwicklung: Sie unterstützen den Discipline Lead bei der persönlichen Weiterentwicklung unserer Construction Specialists durch gezielte Förderung und aktives Mentoring. Zudem sind Sie auch dafür zuständig unsere Kontraktoren weiter zu qualifizieren. So fördern Sie das gewünschte Verhalten auf unseren Baustellen und managen den Einsatz der Kontraktoren proaktiv.

Umsetzung der Geschäftsziele: Sie hinterfragen kritisch die Planung und vorgesehene Ausführung der Projekte auf unseren Baustellen, insbesondere mit Blick auf mögliches Optimierungspotenzial und Kostenreduktionen. Dazu gehört insbesondere eine kritische Auseinandersetzung mit vorgeschlagenen technischen Lösungen. In dem Sie globale Bautrends im Auge behalten, entwickeln Sie neue Strategien damit unsere Bauprojekte noch sicherer und kosteneffizienter abgewickelt werden können.

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Einen technischen Hochschulabschluss (mindesten Master/ Diplom)

Mindestens 8 Jahre Erfahrung als Construction Manager von mittleren und großen Baustellen bzw. als Leiter/in des Construction Managements an einem Standort in einem industriellen Umfeld (bevorzugt in einer Raffinerie oder einem vergleichbaren Anlagenverbund)

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Nachweisebare Erfahrung im Arbeiten in einer komplexen Umgebung,

Sichere Kommunikation mit verschiedenen Stakeholdern im Projekt und auf der Baustelle

Nachweisbare Erfahrungen im Kontraktoren Management und in der Ressourcenplanung von Baustellen

Ein umfangreiches Verständnis von Anforderungen und Risiken von Brownfield-Projekten und in der Umsetzung von Projekten in in-Betrieb befindlichen Anlagen

Begeisterung sich auch über das Tagesgeschäft hinaus innerhalb von bp zu engagieren, um unser Baustellenmanagement global weiterzuentwickeln

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung, Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



