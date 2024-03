Construction Project Manager (m/f/d) Raum Berlin

This role is not eligible for relocation

Wer wir sind:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen.

Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Ausgeprägtes, analytisches, strukturiertes und vernetztes Denkvermögen Sehr gutes

Budgetverantwortung für derzeit im Durchschnitt 8 Mio. € Im Bereich aller Maßnahmen (Capex/Revex). Hier ist die Verantwortung für die Budgetnachhaltung und Controlling der eingesetzten Mittel für Groß- als auch Kleinprojekte. Durch die qualifizierte Budget Steuerung trägt der DE maßgeblich dazu bei das die gesetzlichen internationalen wie nationalen Finanzrechtlichen Vorgaben zur Abschreibung optimal umgesetzt und eingehalten werden

Internationale Unterstützung bei Anforderungen im Zusammenhang mit Projektarbeiten zur Weiterentwicklung von z.B. internationalen Standards sowie Konkrete Umsetzung von Projekten z.B. in Österreich. Der DE bringt dabei seine Erfahrung direkt aus dem Tankstellenumfeld ein, was Ihn von Ext. Beratern deutlich abhebt

Steuerung und Führung von Architekten, Fachplanern und Fachfirmen/Kontraktoren im Zusammenhang mit der Umsetzung von Großprojekten. Hierbei hat der DE nicht nur die Aufträge zu erteilen, sondern übernimmt die direkte Abstimmung und Steuerung der Mitarbeiter der Firmen bis auf Gewerke-Ebene.

Persönliche OWIG (Ordnungswidrigkeiten) Verantwortung. Dies bedeutet die persönliche Haftung gegenüber dem Gesetzgeber

für das Unternehmen. Diese kann und darf nicht durch das Unternehmen übernommen werden. Das bedeutet Ordnungsgelder müssen persönlich gezahlt werden mit allen noch weiteren Konsequenzen (Titel Verlust)

HSSE Gesamtverantwortung für alle im Zuständigkeitsbereich des jeweiligen DE’S liegende Maßnahme. Dies bedeutet das die HSSE-Verantwortung der Kontraktoren zu prüfen, überwachen und auf Einhaltung geachtet werden muss. Der DE hat hierbei schon bei der Planung von Projekten darauf zu achten das Arbeiten Vorschriftkonform und geringem Risiko umgesetzt werden.

SIGE Koordinator ist innerhalb kurzer Zeit nach Eintritt zu erlangen und übernimmt in der Person bei Projekten den Sige und Baustellenverantwortlichen.

Technische Beratung der Netzentwicklung (Kostenschätzungen, Machbarkeit usw.) Dies bedeutet das grundsätzlich der DE vor Ort mit dem jeweiligen REPM eine Standortanalyse durchführt und diese in die erf. Projektstruktur einbaut und mit Hilfe von Kostentools die Wirtschaftlichkeit ermittelt.

DE trägt die Verantwortung für die Umsetzung der Baumaßnahme entsprechend der Leistungsphasen der HOAI § 1 - 9 ( Honorarordnung der Architekten und Ingenieuren) dies beinhaltet folgende Punkte

• Der DE trägt als ausführendes Organ der Abt. TAM mit dazu bei das die Vereinbarungen des Kontraktorvertrages eingehalten und umgesetzt werden.

Dazu gehört:

1. Steuerung des Instandhaltungskontraktors

2. Entwicklung von technischen Lösungen für die Ausführung kostengünstiger Instandhaltungsmaßnahmen zur Reduzierung von Ansprüchen des Kontraktors gegenüber BP

3. Ansprechpartner im Falle von Eskalationen zwischen TSP/Kontraktor und Aussenorganisation

4. Kontrolle der Kontraktoren zur Umsetzung der im Störmeldesystem gemeldeten Störungen.

•Koordination und Abstimmung mit Behörden in allen technischen Belange die die Tankstellen betreffen.

•Technischer Ansprechpartner für alle im Hause tätigen Abteilungen die mit Tankstellen zu tun haben. DE Hat sicher zu stellen das bei technischen Fragen eine Klärung herbeigeführt wird die zur Unterstützung aller im Hause tätigen Abteilungen zu tun haben

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Abgeschlossenes Studium im Bereich Bauingenieurwesen oder Architektur zwingend erforderlich

Außendiensterfahrung oder Erfahrung aus dem operativen Bereich

Gute Kommunikationsfähigkeit/Teamgeist und sicheres Auftreten

Fähigkeit zur Selbststeuerung ,Entscheidungsfähigkeit und Organisationsfähigkeit von Maßnahmen

Verhandlungserfahrung/ -sicherheit

Bereitschaft zur flexiblen Umsetzung von vorgegebenen Anforderungen

Erfahrung in der Abwicklung und Steuerung komplexer Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen

Weitsichtiges Handeln und erkennen von notwendigen Maßnahmen

Hohe Belastbarkeit

Implementierung und Anwendung der BP Integrity Management Standards gem. IM Kompetenzrahmen Stufe 5 (siehe CR Career Path Integrity Management Kompetenzrahmen)

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



