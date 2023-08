Content Lead in Vollzeit (m/f/d)

This role is not eligible for relocation

Job summary

Wer wir sind: Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 Klimaneutralität erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft. Wie Sie die Zukunft mitgestalten können: Der Inhaber dieser kundenzentrierten Rolle verfügt über ein tiefes Verständnis des Retail-Geschäfts und der externen Kunden/Verbraucher. Er verantwortet die Online-Präsenz für M&S ESA in den Bereichen Verbraucher, Flotte und Partner und stellt sicher, dass unsere Kunden uns finden können und wenn sie uns gefunden haben, richtig informiert und einbezogen werden. Maximierung von Kampagnen und Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Dialogs, um die Zielgruppe auf differenzierte Weise zu erreichen. Verwendung von externen Best-in-Class-Beispielen als Benchmark sowie Anwendung von Erfolgsfaktoren und Lerneffekten aus den anderen Bereichen von M&C und C&P. Als SME für digitale Inhalte erstreckt sich diese Rolle auf Verbraucher, Loyalty- und Reward-Websites, durch Partner verantwortete Kommunikation, z. B. Mapping und soziale Medien, sowie auf die Pflege bestehender Kanäle und Lancierung neuer Kanäle (parallel zu C&A und CVP&E), um das beste Online-Markenerlebnis für unsere Zielgruppen sicherzustellen. • Verantwortung für die Online-Visibilität unserer digitalen Präsenz durch Mapping, SEO, Google Review usw. • Umsetzung und Betreuung der gesamten digitalen Kanalkommunikation, daher ein Experte für den Marken-Tone of Voice (TOV) und den Einsatz zielgerichteter Botschaften und Inhalte für jede Zielgruppe und jedes Kundensegment • Enge Verbindung zu den Digitalteams in CVP&E and C&A, um sicherzustellen, dass Kanäle und Taktiken das schnelllebige Verbraucherverhalten auf relevante Weise abbilden • Sicherstellung der strikten Einhaltung von Markenleitlinien, Mediengrundsätzen und Konzernrichtlinien • Verantwortung für Einblicke in das Online-Verhalten unserer Kunden, um ein ganzheitliches Bild des aktuellen Online-Kundenverhaltens zu erlangen, d. h. wofür sich unsere Kunden interessieren und mit wem sie interagieren, um das wachsende M&C-Geschäft im digitalen Raum zu fördern

Job Description:

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Verantwortlicher für den 12-Monats-Content-Plan, der in den Masterplan für das Kundenmarketing für alle Produkte/Dienstleistungen und Angebote einfließt

Entwicklung einer Content-Pipeline für alle Kanäle unter Einsatz zentraler Assets oder lokal geschaffener Assets sowie Austausch von Assets mit den Bereichen M&C und C&P. Agiert als Markenverantwortlicher für die gesamten Online-Inhalte in enger Zusammenarbeit mit den Comms and Campaigns- und CVP&E-Markenteams

Unterstützung des Comms and Campaign Managers bei der Entwicklung der 24-monatigen M&C-Strategie für Social Media unter Anwendung zentraler Leitlinien

Verantwortlicher für die Consumer and Customer (Fleet) -Webseiten von M&C und Sicherstellung, dass diese im Hinblick auf sämtliche Marken-, Produkt- und Kampagneninhalte aktualisiert sind; bei Bedarf Erstellung von lokalem Content. Sicherstellung, dass der gesamte Content für „Mobile First“ geeignet und suchmaschinenoptimiert ist

Koordinierung der SEO-Aktivitäten für M&C in Zusammenarbeit mit den Kampagnen- und Flottenteams, um sicherzustellen, dass die Website für alle Marken- und Kampagnenaktivitäten mit dem richtigen Tag versehen ist

Enge Zusammenarbeit mit Opex, um sicherzustellen, dass Prozesse für das Management von Überprüfungen eingerichtet sind, um es Careline- und Operations-Teams zu ermöglichen, termingerecht und markenrelevant zu reagieren

Management von Agenturbeziehungen im Einklang mit dem globalen Agenturprozess

Content-Lead bei der Pflege von Tools für das digitale Asset-Management (DAM), um sicherzustellen, dass diese stringent gepflegt und eingesetzt werden

Verwaltung maßgeblicher angemessener Budgetpositionen mit genauer und fristgerechter Berichterstattung

Unterstützung und Coaching von Content-Beratern beim Einsatz der Content-Strategie für ESA in allen Märkten und Clustern

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Hochschulabschluss im Bereich Business Administration, Marketing, Brand Management von Vorteil, aber kein Muss

Mindestens fünf Jahre Erfahrung in der Führung digitaler Content-Plattformen

Erfahrung mit einem schnelllebigen kundenzentrierten Umfeld und der Steuerung mehrerer Projekte

Tiefgreifendes Wissen über Best Practices in sozialen Medien und deren Anwendung

Umfassende nachweisliche Erfahrung in Content-Erstellung unter Einhaltung von Markenstandards

Führen von Agenturen zur Entwicklung langfristiger Partnerschaften

Erfahrung im B2B- und B2C-Bereich

Gesamteuropäische Ländererfahrung wünschenswert

Wünschenswert – Erfahrung im Einsatz von CMS-Plattformen und Webanalysetools (z. B. Adobe Audience Manager und Google Analytics)

Erforderlich – Bewährte Fähigkeit zur Ausbalancierung von Verbrauchererlebnis und Geschäftszielen mit einem starken Verständnis verschiedener digitaler/sozialer Formate

Erforderlich – Erfahrung in der Initiierung von Programmen angefangen von Innovation/Design über Go-To-Market-Strategie, -Umsetzung und -Bewertung

Gelegentliche Reisen nach Europa können erforderlich sein (3 bis 4 mal pro Jahr, auch weniger)

Deutsch und Englisch fließend

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.

#lifeatbp



Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



