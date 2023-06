Duales Studium B. Eng. - ETS - Schwerpunkt Elektrotechnik (m/w/d)

This role is not eligible for relocation

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 klimaneutral sind. Und damit die Welt es auch werden kann. Dafür denken wir Energie neu und setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, davon 4.600 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Production & Operations



Operations Group



Job Description:

Als Bachelor of Engineering mit dem Schwerpunkt Elektrotechnik übernimmst du in einer Raffinerie Verantwortung für Systeme, die zum Betrieb und zur Steuerung komplexer Produktionsprozesse notwendig sind. Dies umfasst z. B. Automatisierungs- und Prozessleitsysteme, Analysentechnik oder die Projektabwicklung.



Ein ausgeprägtes Verständnis für Technik, deine Kreativität und Teamwork sind dabei deine wichtigsten Arbeitswerkzeuge. Dein duales Studium bereitet dich perfekt auf den Berufsalltag vor. Zu Beginn eignest du dir Grundlagenwissen in Mathematik, Physik sowie Gleichstrom- und Wechselstromtechnik an.



Im Laufe des Studiums wirst du zum Experten*in für Digitaltechnik, elektrische und elektronische Bauelemente und Mess- und Regelungstechnik. Zusätzlich zum Studienschwerpunkt Elektrotechnik können weitere Wahlpflichtmodule aus angrenzenden Fachgebieten belegt werden.



Dein Semester ist in zwei Hälften aufgeteilt: Du studierst in Blöcken an der Hochschule Osnabrück am Campus Lingen und arbeitest in der vorlesungsfreien Zeit an unserem Standort in Gelsenkirchen. Dabei bist du direkt Teil des Teams und entdeckst neue Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis. Startdatum: 25.08.2024

Das wünschen wir uns: Allgemeine Hochschulreife oder vollständige Fachhochschulreife

Technisch-physikalisches Verständnis

Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Engagement und Verantwortungsbewusstsein Das kannst du von uns erwarten: 1.068 € pro Monat im ersten Ausbildungsjahr

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Auslandssemester weltweit (optional)

Auslandspraktikum innerhalb Europas (optional)

Arbeitsmaterialien (Laptop und Zubehör)

Strukturiertes Onboarding-Programm und Paten-Unterstützung

30 Tage Urlaub

Aral-Tankkarte (vergünstigtes Tanken)

Einsatz für die Gesellschaft: bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz.

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag



