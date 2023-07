Duales Studium Bachelor of Science - Wirtschaftsingenieurwesen in Bochum(m/w/d)

This role is not eligible for relocation

No travel is expected with this role

Job summary

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 klimaneutral sind. Und damit die Welt es auch werden kann. Dafür denken wir Energie neu und setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 70.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon 4.600 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Entity:

People & Culture



Job Family Group:

Operations Group



Job Summary:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 klimaneutral sind. Und damit die Welt es auch werden kann. Dafür denken wir Energie neu und setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 70.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon 4.600 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.



Job Description:

Als Wirtschaftsingenieur:in bist du ein Multitalent, das technisches und betriebswirtschaftliches Denken vereint. Du planst selbständig Projekte und Investitionen und führst Systemanalysen und Kalkulationen durch. Teamfähigkeit und ein guter Überblick sind deine Stärken, denn du organisierst und optimierst Arbeits- und Geschäftsprozesse. Als Wirtschaftsingenieur:in bist du die optimale Schnittstelle zwischen der Produktionsstätte und dem Business.



Während deines dualen Studiums wirst du zum/zur Experten/Expertin in Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften, z. B. für Werkstoffkunde, Elektrotechnik, BWL und Wirtschaftsenglisch. Hinzu kommen Kenntnisse in Naturwissenschaften, die du dir im Grundstudium aneignest. Um deine Fähigkeiten auf internationaler Ebene zu erproben und auszubauen, kannst du ein Auslandssemester, ein Auslandspraktikum oder auch beides absolvieren.



Das Studium vermittelt ingenieurwissenschaftliche und betriebswirtschaftliche Fachkenntnisse, ergänzt um informationstechnisches Know-how. Dies versetzt Dich in die Lage, Produktionsabläufe unter betriebswirtschaftlichen Aspekten zu analysieren und bewerten – und dabei sowohl den Fertigungsaufwand als auch die Qualität der Produkte im Auge zu behalten. Zudem beschäftigst du dich mit IT-Systemen und Datenstrukturen und lernen Lösungen für die digitale Produktion und Instandhaltung kennen.

In einem Mix aus Vorlesungen, Präsentationen und Gruppenarbeiten kannst du dich stets selbst einbringen – und anschließend in der Praxis direkt durchstarten. Die Vorlesungen finden an 2 Abenden/Woche (Mo.-Fr.) in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:15 Uhr und ca. 2 Samstagen/Monat in der Zeit von 08:30 Uhr bis 15:45 Uhr statt.

Startdatum: 25.08.2024



Das wünschen wir uns:

Allgemeine Hochschulreife oder vollständige Fachhochschulreife

Gute Englischkenntnisse

Grundkenntnisse MS Office

Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Engagement & Verantwortungsbewusstsein

Das kannst du von uns erwarten:

1.138 € pro Monat im ersten Ausbildungsjahr

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Auslandssemester weltweit (optional)

4-wöchiges Auslandspraktikum innerhalb Europas (optional)

120 Freistellungstage zur Klausurvorbereitung und Thesis-Erstellung (im Abend- und Samstags-Studium )

Arbeitsmaterialien (Laptop und Zubehör)

Vollständige Übernahme der Studiengebühren

Strukturiertes Onboarding-Programm und Paten-Unterstützung

30 Tage Urlaub

Aral-Tankkarte (vergünstigtes Tanken)

Subventioniertes Essen sowie kostenlose Heißgetränke und Wasser

Einsatz für die Gesellschaft: bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag



Travel Requirement

No travel is expected with this role



Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation



Remote Type:

This position is not available for remote working



Skills:



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.