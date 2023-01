EV Account Manager FLEET

Job summary

Grade IResponsible for supporting the team to maximise profitability and sales opportunities by managing and developing strategic business relationships for sales direct/B2B in a defined geographic area, building on existing relationships and creating new business opportunities. The scope of the role will influence the grade – this can include financial accountability, geographical scope, leadership responsibilities and overall level of responsibility.

EV Account Manager Cards (m/w/d)

für Oberösterreich, Niderösterreich, Salzburg und Tirol





Was treibt ein Unternehmen an, das weltweit für Mobilität sorgt? Der Einsatzwille von mehr als 74.000 MitarbeiterInnen. BP ist mit seiner Tankstellenmarke einer der führenden Marktteilnehmer in Österreich, wir heißen täglich unsere Kunden willkommen – sei es zum Tanken, zum Autowaschen oder zum Einkaufen.

Als EV Account Manager/Field Sales Rep Cards sind Sie für die Neukundenakquise und den Vertrieb unserer BP-Tankkarte, insbesondere unserer BP Fuel & Charge-Tankkarte, sowie aller damit verbunden zusätzlichen Produkte und Services innerhalb des Bereiches Fleet verantwortlich.



Ihre Aufgaben umfassen im Einzelnen:

Akquisition neuer und Betreuung von bestehenden Kunden hinsichtlich BP-Tankkarte, mit Fokus auf unserer BP Fuel & Charge-Tankkarte, sowie aller damit verbundenen zusätzlichen Produkte (wie z.B. Wallboxen) und Services unseres Unternehmens

Entwicklung und Umsetzung verschiedener Verkaufskonzepte mit Fokus auf EV sowie Umsetzung von Marketingmaßnahmen für die zugeordneten Kunden

Enge Zusammenarbeit mit internen Bereichen/Abteilungen (EV-Abteilung, Internationales Key Account Management, Marketing, Gebietsverkaufsleitung für die Tankstellen, etc.)

Verantwortung für die Erreichung vorgegebener Ziele betreffend Volumina, Margen, Anzahl aktiver BP-Tankkarten mit speziellem Fokus auf Fuel & Charge-Tankkarten, Anzahl verkaufter Wallboxen, sowie laufende Überwachung der Wirtschaftlichkeit hinsichtlich der zugeordneten Kunden

Analyse von Absatzdaten und Erstellen von Entscheidungsvorlagen inkl. entsprechender Dokumentation, um die Umsetzung der FLEET-Strategie, insbesondere in Bezug auf EV, zu unterstützen bzw. zu gewährleisten

Implementierung eines umfangreichen Produkt- und Dienstleistungspaketes mit Fokus auf EV

Beobachtung des Marktes und des Wettbewerbsverhaltens insbesondere des EV-Marktes in Österreich

Erfolgreich absolviertes Studium im Bereich BWL (oder vergleichbarer Fachrichtungen) bzw. abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Matura mit entsprechender Weiterbildung

Mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im vertrieblichen Umfeld mit Fokus auf EV sowie EV-Markt- und Produktkenntnisse

Erfahrung, ein Gebiet zu strukturieren sowie strategisch aufzubauen

Kundenorientierung

Teamplayer

Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Sehr gute MS Office-, Kommunikations-, Organisations- und Präsentationsfähigkeiten

Verhandlungsgeschick, Kommunikationsstärke, Durchsetzungsvermögen

Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise und Belastbarkeit, gutes Zahlenverständnis

Motivation und Reisebereitschaft

Als Global Player bieten wir Ihnen sehr gute Karrierechancen in einem internationalen Umfeld, ein eigenständiges und herausforderndes Aufgabengebiet mit Gestaltungs-/Entscheidungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.

Wir bieten ein attraktives Vergütungspaket inkl. Bonus und Firmenwagen und ein kollektivvertragliches Bruttomonatsgehalt von € 4.500,- mit Bereitschaft zur Überzahlung in Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung.