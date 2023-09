EV Charging Civil Structural Architectural (CSA) Engineer (m/f/d) Bauingenieur/in – Aral pulse (befristet 2J.)

Up to 50% travel should be expected with this role

Wir suchen eine/nEV Charging Civil Structural Architectural (CSA) Engineer (m/f/d) Bauingenieur/in – Aral pulse (befristet 2J.)(home based)um eine technische Schlüsselrolle bei der Entwicklung und Errichtung unserer Schnellladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland einzunehmen.Mit unserem technischen Fachwissen und unserer Leidenschaft für nachhaltige Mobilität gestalten wir die Zukunft des Elektrofahrzeugmarkts.Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen.Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.Möchtest du Teil von etwas Elektrisierendem werden?Aral Pulse wird global, und wir brauchen DICH, um uns auf unserem Weg zu einer elektrischen Zukunft zu unterstützen und weltweit NetZero zu werden.Wir wollen die wachsende globale Nachfrage nach sicherer, nachhaltiger und erschwinglicher Energie abdecken. Unser Ziel ist es, bis 2030 das schnellste und komfortabelste Netz von 100.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge weltweit zu schaffen. Um dies zu erreichen, müssen wir unser großartiges Team mit den besten EV-Experten auf dem Markt schnell erweitern.Du kannst uns dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. Wir suchen nach qualifizierten EV-Experten, die leidenschaftlich und neugierig sind, um unser Team zu verstärken und die Welt zu elektrisieren!Ein wesentlicher Bestandteil des Übergangs von bp von einem internationalen Ölunternehmen zu einem integrierten Energieunternehmen ist der Eintritt in die Märkte für das Laden von Elektrofahrzeugen (EV) in wichtigen Ländern wie Deutschland, Großbritannien, USA und China. Unser Ziel ist es, in den Märkten, in denen wir tätig sind, das schnellste und komfortabelste Ladenetz zu schaffen.Du hast die Möglichkeit, in einem Unternehmen mit einer einzigartigen Position in einer schnell wachsenden Branche mitzuarbeiten und letztlich dazu beizutragen, dass mehr Menschen auf Elektrofahrzeuge umsteigen. Du wirst nicht nur Teil des größten Wandels in der Automobilindustrie seit einem Jahrhundert sein - du wirst an vorderster Front dabei sein, wenn wir den Markt für Elektrofahrzeuge in Schlüsselregionen gestalten.Diese Rolle des CSA Engineers spielt eine Schlüsselrolle bei der Einführung von Elektromobilität durch die Überwachung und Überprüfung der standardisierten technischen Lieferung und detaillierten technischen Lösungen/Überprüfungszyklen. Darüber hinaus unterstützt er die Installationsunternehmen bei technischen Fragen, um die rechtzeitige Lieferung in Bezug auf Qualität und Zeitplan zu gewährleisten.Der Erfolg besteht darin, durch qualitativ hochwertige Konstruktionslösungen zur raschen Einführung dieser innovativen Ladelösung beizutragen und gleichzeitig die Herausforderungen komplexer Industriebrachen und neuer Standorte zu meistern.



Dein neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Unterstützung des Teams bei architektonischen, bautechnischen und ingenieurtechnischen Fragen zur sicheren Errichtung der Ladeinfrastruktur

Verantwortung für die Unterauftragnehmer in allen Phasen der Planung, des Baus und des Betriebs der Ladeinfrastruktur

Unterstützung bei der Risikobewältigung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Prozesse im Bereich der Ladeinfrastruktur

Implementierung erprobter Ladekonzepte auf dem deutschen Markt

Sicherstellung des qualitativen, zeitlichen und finanziellen Erfolgs der Projekte

Dein Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft:

Abgeschlossenes Studium an einer Universität im Bereich Bauingenieurwesen oder ein gleichwertiger Abschluss

Solide Erfolgsbilanz in der Durchführung von Projekten im Bereich der EV-Infrastruktur

Verständnis für die Normen und Gesetze der Branche

Idealerweise praktische Erfahrung bei der Einführung von EV-Anlagen und Erfahrung mit großen Projekten

Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

Erwünschte Erfahrung:

Erfahrung mit der technischen und ingenieurmäßigen Einführung von EV-Anlagen

5-10 Jahre Erfahrung in großen technischen Projekten

Umfassende Berufserfahrung in den Bereichen Technik und Projektmanagement

Fundierte Kenntnisse im Bereich Tiefbau/Strukturtechnik für Tankstellen

Sehr gute Kenntnisse der geltenden Normen und Gesetze im Bereich des Tief- und Hochbaus

Erfahrung in der Konstruktion von modernen Überdachungen

Agiles Projektmanagement

Chartered Engineer oder gleichwertiger Abschluss

Was können wir dir bieten, um deine Karriere bei uns zu beflügeln?

Bei Aral pulse expandieren wir unser globales Geschäft mit der Dynamik und dem Elan eines neuen Start-ups. Wir bieten dir Vorteile wie eine offene und integrative Kultur, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben, hervorragende Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, die es dir ermöglichen, deinen eigenen Karriereweg zu gestalten, eine Lebens- und Krankenversicherung, ein medizinisches Versorgungspaket und vieles mehr. In dieser Position wirst du dich befähigt, kompetent und energiegeladen fühlen und in der Lage sein, als Entscheidungsträger zu agieren.

Im Grunde genommen ist Aral pulse ein Ort, an dem es Spaß macht zu arbeiten!

Vielfalt ist das Herzstück unseres Unternehmens und als Arbeitgeber der Chancengleichheit bleiben wir unserer Mission treu, indem wir dafür sorgen, dass unser Arbeitsplatz für jeden zugänglich ist. Wir diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Religion, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Geschlecht und Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Neurodiversität, Alter, Familienstand, Veteranenstatus oder Behinderung.

Bist du daran interessiert, mehr über uns zu erfahren?

#lifeatbp



Travel Requirement

Up to 50% travel should be expected with this role



Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation



Remote Type:

This position is fully remote



We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, socioeconomic status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.