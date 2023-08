Electrical Engineer (m/w/d)

This role is not eligible for relocation

Verantwortlich für die Unterstützung von Projekten oder Betriebsabläufen im Bereich Elektrotechnik, einschließlich Wartung, Inspektion und Turnaround, proaktive Interaktion mit anderen Disziplinen, Teams, Teilfunktionen und Auftragnehmern zur systematischen Lösung von Problemen und Anwendung grundlegender technischer Beurteilungen zur Lieferung integrierter, pragmatischer Lösungen mit den Schwerpunkten Risikomanagement, Betriebseffizienz, Fehlerbeseitigung und Standardisierung.

Job Description:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 klimaneutral sind. Und damit die Welt es auch werden kann. Dafür denken wir Energie neu und setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, davon 4.600 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Ihr Aufgabenbereich:

Erarbeiten von Planungs- und Instandhaltungsstrategien für einen ordnungsgemäßen Betrieb der elektrischen Energieversorgung am Standort Gelsenkirchen

Ausarbeiten von Prüf- und Wartungskonzepten

Gewährleisten, dass gesetzlichen Auflagen und Vorschriften eingehalten werden

Mitwirken bei der Störungsanalyse und Ableiten von Präventivmaßnahmen sowie Verbesserungspotenzialen bezüglich Materialien, Technologien, Standards

Mitwirken im Fachnormausschuss Elektrotechnik und mitarbeiten in internen und externen Normungs- und Fachgremien

Unterstützung und Mitarbeit bei Projekten im Zuständigkeitsbereich

Mitarbeit in internen und externen Normungs- und Fachgremien

Mitarbeit an Konzepten zur Optimierung sowie Vereinheitlichung von Prozessen, Leistungen und technischen Anwendungen im Zuständigkeitsbereich

Das sollten Sie mitbringen:

Erfolgreiches Studium der Elektrotechnik mit Schwerpunkt Energietechnik oder vergleichbar

Einschlägige Berufserfahrung mit elektrischen Versorgungssystemen der Mittel- und Niederspannungstechnik

Mindestens 3-5 Jahre Erfahrung in Raffinerien oder in Anlagen der chemischen und petrochemischen Industrie

Kenntnisse einschlägiger Verordnungen, Regelwerke und Normen sind wünschenswert

Gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten

Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Starker Drang nach Innovation, kontinuierlichen Verbesserung und systematischem Management

Gute analytische Fähigkeiten einschließlich Risikobewertung und Risikominderung

Und das können Sie erwarten

bp steht für agiles Arbeiten in einem digitalisierten, teamorientierten und internationalen Arbeitsumfeld

Flexibles und mobiles Arbeiten sowie 30 Tage Erholungsurlaub

Attraktives Vergütungspaket (Betriebliche Altersvorsorge, Bonus- und Aktienprogramm, Aral-Tankkarte, Gruppenunfallversicherung, diverse Sonderleistungen)

Internationale Karriere- und Entwicklungschancen sowie umfangreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Strukturiertes Onboarding-Programm und Buddy-Unterstützung

Subventionierte Kantine sowie kostenlose Heißgetränke und Wasser

Einsatz für die Gesellschaft: bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz.

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Programme zur Verbesserung der Work-Life Balance

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Bitte bewerben Sie sich unter www.bp.de/karriere dort finden Sie auch weitere Informationen zum Stellenangebot. Auch aus Gründen der Nachhaltigkeit, bitten wir Sie, auf eine Papierbewerbung zu verzichten.

Dieses Stellenangebot wird betreut von:

BP Europa SE

Herr Wolf Singer

Wir leben Chancengleichheit und legen Wert auf Vielfalt in unserem Unternehmen. Wir betonen ausdrücklich, dass bei uns alle Menschen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung - gleichermaßen willkommen sind.

Falls Sie mehr über unseren Alltag bei bp erfahren möchten besuchen Sie uns gerne auf:



