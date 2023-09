This role is not eligible for relocation

No travel is expected with this role

Job summary

Responsible for providing a high degree of technical competence and working knowledge of the current national electrical codes including safety and environment compliance.

Entity:

Production & Operations



Job Family Group:

Operations Group



Job Summary:

Responsible for providing a high degree of technical competence and working knowledge of the current national electrical codes including safety and environment compliance.



Job Description:

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken? Kom bij ons aan de slag en maak het verschil als:

ELECTRICAL TECHNICIAN

Wat ga je doen?

Als Electrical Technician ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van reparaties en onderhoud aan equipment conform de normen ten aanzien van veiligheid, kwaliteit en planning. Uiteraard zoek en analyseer je de oorzaak van defecten aan apparatuur.

Daarnaast zijn je belangrijkste taken:

Specificeren van benodigde materialen en gereedschappen voor en in overleg met de Asset Planner (werkvoorbereider)

Geeft advies en doet verbetervoorstellen aan de Assets ten aanzien van het oplossen van storingen en problemen.

Begeleidt / ondersteunt collega-technicians en huis-contractors.

Bereidt indien nodig benodigde permits en risico-analyses in overleg met Asset Planner voor m.b.t. uit te voeren werkzaamheden.

Coördineren van werkzaamheden van verschillende contractors bij projecten en Turnarounds

Neemt deel aan raffinaderij call-out systeem en treedt zelfstandig op bij call-outs.

Wie ben jij?

Jij bent in ieder geval in het bezit van een MBO niveau 4 diploma elektrotechniek, certificaten op het gebied van VCA, laagspanning en Atex. En je hebt werkervaring binnen een grote onderhoudsorganisatie, bij voorkeur binnen de industrie. Je hebt kennis en ervaring ten aanzien van het werken met SAP, maintenance werkproces, vergunningsproces en risicobeoordeling. Uiteraard beheers je de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré.

Belangrijke competenties zijn: inzet & verantwoordelijkheid, samenwerken, kwaliteitsgericht en initiatief.

Wat krijg jij er voor terug?

Uitstekend salaris

13e & 14e maand

Een dagdienst functie waarin flexibel werken in overleg mogelijk is

Uitdagend werk met veel verantwoordelijkheid

Een positieve sfeer waarin veel wordt gelachen en humor belangrijk is

Een veilige werksfeer & cultuur

Een inclusieve cultuur waar er wordt gezorgd voor elkaar en met elkaar werkt aan het doel

Stabiliteit & zekerheid onder andere door voldoende opleiding- en doorgroeimogelijkheden

Interesse?

Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Mocht je problemen ervaren tijdens het sollicitatieproces en het aanmaken van een account via onze website, stuur dan je sollicitatie met CV naar onze corporate recruiter, Mart Grootenboer via onderstaand e-mail adres of bel hem op onderstaand nummer.

Corporate recruiter

Mart Grootenboer

📞:+316 517 696 33

📧: mart.grootenboer@bp.com

Aanvullende informatie:

Een aanstellingskeuring en persoonlijke profiel analyse maken deel uit van de selectieprocedure.

Een persoonlijke profiel analyse maakt deel uit van de selectieprocedure;

Werkzaamheden worden verricht in de dagdienst, flexibel werken is in overleg mogelijk.

Voor aanvang indiensttreding is vereist: Een kopie van een geldig identiteitsbewijs en indien van toepassing een kopie van je verblijfsvergunning; Een Verklaring Omtrent Gedrag; Een kopie van de geldige diploma’s zoals vermeld in het CV.





Travel Requirement

No travel is expected with this role



Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation



Remote Type:

This position is not available for remote working



Skills:



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, socioeconomic status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.