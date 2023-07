Enfermero/a

Job summary

Entity:

Production & Operations



Job Family Group:

HSSE Group



Job Summary:

Colaborar en la atención de cualquier tipo de incidencia de salud o accidente que afecte a los empleados y contratistas que se encuentran en la Refinería, así como colaborar en la realización de los reconocimientos médicos, trabajos de medicina asistencial, realización de informes y estudios en el ámbito de la prevención de la salud.



Job Description:

Elaborar informes y obtener datos estadísticos de las actividades de los servicios médicos de la Refinería.

Controlar el mantenimiento de los botiquines portátiles y murales del área de influencia del servicio médico, así como la sala de curas de las oficinas.

Controlar los partes de bajas y altas de los trabajadores con Incapacidad Laboral Transitoria (I.L.T.) presentados en los servicios médicos, y la valoración de la aptitud del trabajador.

Mantener actualizada la información sobre las historias médico-laborales de los empleados de la Refinería, tanto en los archivos como en las bases de datos y aplicaciones de la sección.

Realización de cualquier otra tarea profesional que le sea encomendada dentro de sus funciones profesionales, y las necesidades de la operativa del trabajo que en cada momento puedan surgir.



Skills:

Ergonomic risk management, Fatigue risk management, Fitness for task, Food Safety, Health risk management, Health surveillance, Industrial Hygiene, Infectious disease outbreak management, Management of ill health, Medical emergency response, Mental Health, Occupational Health, Public Health, Travel health, Wellbeing programme management, Workforce welfare



