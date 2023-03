Job summary

Wij zijn een internationale energieleverancier. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor miljoenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een bedrijf te worden dat netto geen CO 2 uitstoot. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil maken?

Om onze hernieuwbare brandstof ambities tot uitvoer te brengen zijn wij op zoek naar een Environmental Advisor met engineering ervaring die ons Environmental, Social and Carbon team binnen onze raffinaderij in Rotterdam komt versterken. Je ondersteunt het team door het monitoren, berekenen en controleren van de raffinaderij luchtemissies, zoals CO 2 , NO x , SO 2 , VOS stof en ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) en het verder ontwikkelen en opzetten van registratiesystemen. Daarnaast ondersteun je het team bij het aanvragen en implementeren van vergunningen en het uitvoeren van milieueffectrapportages voor projecten.

Je beschikt daarvoor over:

Kennis over Continue Emissie Monitoring Systemen (CEMS) en (IT) registratiesystemen.

Het berekenen van emissies met behulp van diverse bronnen zoals, brandstof verbruiken en -kwaliteiten, CEMS, periodieke emissiemetingen, procesparameters, etc.

Praktische kennis over de uitvoering van en normen voor periodieke emissiemetingen, onder andere ten behoeve van de kalibratie van CEMS.

Kennis van wet- en regelgeving over CO 2 emissiehandel, emissie-eisen en monitoring van luchtemissies, zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer, relevante normen en BBT-documenten.

Kennis van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en het berekenen van de emissies van deze stoffen.

Kennis over geur, geurmodelering en relevante wet- en regelgeving op dit gebied

Kennis over stikstofdepositie, de modellering van deze emissies en de ontwikkelingen van het beleid en wet- en regelgeving dienaangaande

Kennis over luchtemissiemodellering en interpretatie van de resultaten

Ervaring met (milieu/energie) managementsystemen, het opstellen van procedures en instructies en het uitdragen hiervan in de organisatie

Start bij ons als Environmental Advisor en maak een verschil door:

Bij te dragen aan een snelle vermindering van onze CO 2 -uitstoot. Jij bent de eigenaar van het raffinaderij Carbon plan en je neemt deel aan het raffinaderij Carbon team.

Te zorgen voor vereiste en actuele (milieu)vergunningen en het voldoen aan EU-ETS.

Het opstellen van het CO 2 emissieverslag en activiteitenverslag.

Het opstellen van emissierapportages voor bp en overheden.

Het versnellen van onze digitale transformatie

Te bouwen aan meer integratie en samenwerking in lijn met onze visie

Een goede relatie met verschillende bevoegde gezagen (DCMR, NEa, etc.) te onderhouden en deel te nemen aan overleggen in belangengroepen.

Onze productie en operatie veiliger te maken, risico’s te reduceren en waar mogelijk te standaardiseren.

Het bereiken van maximale efficiëntie door optimaal gebruik van beschikbare resources

Voor deze positie zoeken wij het volgende:

Bachelor of masterdiploma in environmental engineering/ milieutechniek of gelijkwaardig

Minimaal 5 jaar relevante werkervaring

Kennis van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het gebied van luchtemissies

Kennis van lucht en geur emissiemetingen, monitoring en registratie

Nauwkeurig en systematisch

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Goede communicatieve vaardigheden

Goede kennis van MS Office applicaties, met name Excel

Environmental Advisor



