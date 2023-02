Job summary

Responsible for coordinating activities of a team to support the delivery of reliability and maintenance activities, whilst developing the team's technical and analytical capabilities to provide guidance on the best approach to ensure the safety, efficiency and reliability of operations.

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor miljoenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?



Event Manager



De Event Manager is het centrale aanspreekpunt voor de voorbereiding, planning en uitvoering van alle non-cycle end outages binnen alle bpRR assets. De doelstellingen van deze functie zijn:



Leiden en versterken van het Events team. Zorgen voor vertrouwen, betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen binnen het team

Voorbereiden en uitvoeren onderhoud NCE Outages volgens wettelijke en BP-vereisten

Uitvoering NCE Outages om de operationele beschikbaarheid en integriteit van de Proces units te maximaliseren in lijn met de bpRR-strategie

Uitvoering NCE Outages op een systematische en projectmatige manier binnen de gestelde doelen

Het ECP (Event Common Proces) optimaliseren en duurzame verbeteringen doorvoeren binnen de gehele Events stakeholdergroep

In deze positie zal jij:

Verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en inhoud van de Event werkpakketten en planning;

Toezicht houden op zowel het team als belanghebbenden en contractors om ervoor te zorgen dat aan de ECP-vereisten wordt voldaan;

Coördineren en beheren van het resource demand plan voor de geplande NCE outages;

Managen van interne- en externe aannemers;

Het onderzoeken en toepassen van technische innovaties om onze veiligheids-, kwaliteits-, duur- en kostendoelstellingen te verbeteren;

Agile manieren van werken introduceren, werkprocessen optimaliseren en sturen op voortdurende verbeteringen binnen de afdeling;

Faciliteren, verwerken en implementeren van de lessons learned

Voor deze positie zoeken wij het volgende :

Hbo-diploma met een technische achtergrond

Extra cursussen in relevante technische onderwerpen en management

VCA VOL

Kennis van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

Ervaring in het leiden van onderhoudswerkzaamheden

Kennis van raffinage werkprocessen

Kennis van estimating, planning and scheduling

Minimaal 10 jaar werkervaring in de olie- en gas -, petrochemische industrie in een technische functie



Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor miljoenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?

Event Manager



De Event Manager is het centrale aanspreekpunt voor de voorbereiding, planning en uitvoering van alle non-cycle end outages binnen alle bpRR assets. De doelstellingen van deze functie zijn:



Leiden en versterken van het Events team. Zorgen voor vertrouwen, betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen binnen het team

Voorbereiden en uitvoeren onderhoud NCE Outages volgens wettelijke en BP-vereisten

Uitvoering NCE Outages om de operationele beschikbaarheid en integriteit van de Proces units te maximaliseren in lijn met de bpRR-strategie

Uitvoering NCE Outages op een systematische en projectmatige manier binnen de gestelde doelen

Het ECP (Event Common Proces) optimaliseren en duurzame verbeteringen doorvoeren binnen de gehele Events stakeholdergroep

In deze positie zal jij:

Verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en inhoud van de Event werkpakketten en planning;

Toezicht houden op zowel het team als belanghebbenden en contractors om ervoor te zorgen dat aan de ECP-vereisten wordt voldaan;

Coördineren en beheren van het resource demand plan voor de geplande NCE outages;

Managen van interne- en externe aannemers;

Het onderzoeken en toepassen van technische innovaties om onze veiligheids-, kwaliteits-, duur- en kostendoelstellingen te verbeteren;

Agile manieren van werken introduceren, werkprocessen optimaliseren en sturen op voortdurende verbeteringen binnen de afdeling;

Faciliteren, verwerken en implementeren van de lessons learned

Voor deze positie zoeken wij het volgende :