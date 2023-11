This role is not eligible for relocation

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor miljoenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?

Event Planner

De event planner verleent technische dienstverlening aan de assets met oog op het tot stand brengen van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, integriteit en winstgevendheid. Het is jouw doel om controle te krijgen en te hebben op de werkvoorbereiding en uitvoering van een event wat betreft veiligheid, kwaliteit, tijdsplan en begroting.

Start bij ons als event planner en maak een verschil door:

Nauwkeurige werkvoorbereiding, planning en kostenbeheersing van events;

Voorbereiden en uitvoeren van een event op een efficiënte en effectieve manier;

Aansturen van de uitvoerende partijen;

Controle en supervisie op de uitvoering van het werk met prioriteit op veiligheid en kwaliteit;

Coördinatie van de scope in werkvoorbereiding- en uitvoering fase van verschillende disciplines;

Escaleren van risico en organisatie issues, naar de Event manager zodat deze opgelost kunnen worden.

Zorgen dat alle documentatie aanwezig is voor mechanische oplevering en overdragen kan worden aan de asset;

Het administratief afhandelen van uitgevoerd werk en organiseren van lessons learned sessies;

Afname en acceptatie van het uitgevoerde werk;

In deze positie zal jij:

Voorbereiden van events door middel van het verzamelen van de juiste gegevens t.b.v. de werkvoorbereiding;

Het bewaken van de scope en kostenbegroting;

Het bewaken van QA/QC;

Het bepalen van de resources en middelen;

Risico’s benoemen, het maken en bewaken van beheersplannen;

Het maken van gedetailleerde werkpakketen en werkbeschrijvingen

Het bestellen van resources, equipment en materialen;

Het afstemmen met de interne contacten en het verspreiden van scope gegevens naar de betrokken afdelingen en contractors;

Begeleiden van de werkvoorbereiding door derden en ingehuurde contractors;

Tijdens de executie fase leidinggeven aan de contractors en/of technicians;

Het opstellen en bijwerken van het event-schedule;

Contacten leggen met externe contractors/leveranciers i.v.m. uitvoering of levering;

Tijdens de uitvoering zorgdragen voor een adequate voortgangsrapportage;

Na afloop van een event, deelnemen en initiëren van een lesson learned sessie, een eindrapportage opstellen met aanbevelingen en acties voor andere afdeling als afhandeling van eventuele MOC’s, bijwerken van tekeningen, standaardtaaklijsten etc.

Input geven ten aanzien van de selectie van externe contracten;

Het beheren, en eventueel verbeteren, van het bestandssysteem ten aanzien van raffinaderij equipment en planning-, workorder- en begrotingsgegevens;

Onderhouden van contacten met assets en overige interne/externe contacten;

Aandacht vestigen op veiligheid, milieu en kwaliteit.

Voor deze positie zoeken wij het volgende:

MBO-niveau 4 diploma met HBO werk- en denkniveau;

Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift;

In het bezit van een VCA VOL certificaat;

Specifieke kennis van planningstechnieken, werkvoorbereiding, herkennen van risico’s van de taken, cost calculatie en van raffinaderij equipment;

Minimaal 7 jaar raffinaderij werkervaring, waarvan bij voorkeur 3 jaar m.b.t. onderhoud en voorbereiding daarvan;

Gedegen ervaring met plannning;

Ervaring in het aansturen van werkzaamheden in uitvoering;

Sterke organisatorische, samenwerkende en communicatieve vaardigheden;



