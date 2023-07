Expert Technologist in Vollzeit (m/f/d)

This role is not eligible for relocation

Wer wir sind: Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 Klimaneutralität erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft. Wie Sie die Zukunft mitgestalten können: Die Stelle ist eine ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeit für einen hoch motivierten Stelleninhaber im Zentrum von Applied Science und Innovation & Engineering zusammen mit und für die Märkte die Anwendungstechnik gasförmiger Kraftstoffe über die gesamte Supply Chain und die Tankstellen in allen relevanten Technologie- und Qualitätsaspekte voranzutreiben. Der Stelleninhaber ist verantwortlich für den technischen Support von LPG, LNG, CNG, deren regenerativen Varianten und Weiterentwicklung. Darüber hinaus ist er auch der Ansprechpartner für technische Fragestellungen und Produktqualität für Petrochemicals.

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

1) Verantwortlich für technische, komplexe Aufgaben hinsichtlich der Produkte und Produktabgabe von LPG, CNG, LNG und H2, insbesondere im Rahmen des Markthochlaufes und der Transformation zur CO2 Neutralität.

Ermittlung der Produktanforderung anhand von Marktbeobachtung und neuer Gesetzgebung in den europäischen Märkten.

Führt die technische Weiterentwicklung und Auswahl von Hardware. Stellt die Functional Assurance sicher.

Verantwortlich für die Erstellung und Pflege technischer Produktdatenblätter.

Verantwortlich für die Unterstützung von Supply und Operations in anwendungstechnischen Fragestellungen zu den Produkten, einschließlich des Reklamations- und lncident-Managements der Produkte und Anwendungstechnik.

Erteilung von Sonderfreigaben.

Verantwortlich für die Weiterentwicklung und Dokumentation von technischen Produktaussagen.

Focal Point für interne und externe Schulungen zu den Produkten.

2) Focal Point für OEM Kontakte zu den Produkten.

3) Mitwirkung in nationalen Gremien und Arbeitskreisen.

4) Bearbeitung von technischen qualitätsbezogenen Fragestellungen für petrochemische Produkte.

Technische Unterstützung von Raffinerien und Supply bei Incidents mit Einfluss auf die Produkt-Qualität.

Eigenverantwortliche Weiterentwicklung, Implementierung und Pflege von Produktspezifikationen.

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Master oder PhD in Chemie oder einer Ingenieur-technischen Disziplin, vorzugsweise Chemietechnik, Maschinenbau.

Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse.

Expertenwissen im Bereich gasförmige Kraftstoffe wie LPG, CNG, LNG, GH2, LH2, i.b. Betankungs- und Fahrzeugtechnik.

„Self-Starter“ mit ausgezeichneter Kommunikationsfähigkeit, sozialer Kompetenz und Kenntnisse im Beziehungsmanagement, um eine effiziente Zusammenarbeit zu ermöglichen.

3 – 5 Jahre Berufserfahrung.

Sehr gute Kenntnisse im Bereich Kraftstoffchemie, Petrochemie, Raffinerietechnik

Erfahrungen bei der Arbeit in Arbeitskreisen. Kenntnisse zum Normungsprozessen auf europäischer wie nationaler Ebene wären vorteilhaft, sind aber keine Grundvoraussetzung.

Sehr hohe Belastbarkeit und Eigenmotivation. Ausgeprägtes unternehmerisches Denken.

Praktische Kenntnisse in agilen Techniken.

Fähigkeit zur Priorisierung und ausgeprägtes selbständiges Arbeiten.

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.

#lifeatbp



