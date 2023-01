Job summary

Responsible for assisting in the performance of maintenance work associated with the production or refining of oil and gas.

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor miljoenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?



Field Supervisor



De Field Supervisor is verantwoordelijk voor het op een veilige, efficiënte en kwalitatieve juiste uitvoering van werkzaamheden door derden, met als uiteindelijk doel een optimale betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de asset binnen het gestelde budget.



Start bij ons als Field Supervisor en maak een verschil door:

het begeleiden en coördineren van de door derden uit te voeren werkzaamheden binnen zijn vakgroep.

bewaken van de veiligheid, kwaliteit en schedule van de uit te voeren werkzaamheden door derden, ten opzichte van de gestelde specificaties.

In deze positie zal jij:

De voortgang bewaken van een deel van de binnen de asset uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan de hand van het weekplan en de bijbehorende werkpakketten.

Afwijkingen rapporteren t.o.v. van het weekplan aan belanghebbenden van desbetreffende werkzaamheden en corrigeert waar noodzakelijk.

Communiceren met derden bij scopewijzigingen en of wijziging van de planning.

Faciliteren in het permit-voorziening traject aan derden (niet zijnde huisaannemers).

Diverse uitvoerende partijen controleren met als doel de efficiëntie te verhogen.

De veiligheid bewaken en controle uitvoeren op de kwaliteit voor, tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden.

Er op toezien dat onderhoudswerkzaamheden op het juiste tijdstip worden uitgevoerd.

Accorderen en accepteren uitgevoerde werkzaamheden met inachtneming van kwantiteit.

Ondersteuning verlenen aan Asset Planner v.w.b. samenstellen van initiële werkpakketten t.b.v. kleine onderhoudswerkzaamheden die in eigen beheer (regie) worden uitgevoerd.

Indien nodig technische ondersteuning verlenen aan de uitvoerende partij van de onderhoudswerkzaamheden.

Actief deelnemen aan het opstellen risico-analyses en kick-off meetings.

Aan MTL Static rapporteren en informeert deze omtrent zaken aangaande uitvoering van onderhoudswerkzaamheden (meer/minderwerk, urenverantwoording etc.)

Voor deze positie zoeken wij het volgende :

MBO niveau 4 diploma technische richting, HBO werk- en denkniveau;

5 – 10 jaar technische werkervaring in de petrochemische industrie;

Ervaring in het aansturen van derde partijen;

In het bezit van een VCA-VOL ;

Bekend met maintenance proces en projectmatig werk;

Goede kennis van economische en operationele aspecten van een olieraffinaderij;

Kennis van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

