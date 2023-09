Finance Coordinator Midstream Northwestern Europe (m/f/d) in Vollzeit

This role is not eligible for relocation

Wer wir sind:Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen.Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.Wie Sie die Zukunft mitgestalten können:Der Stelleninhaber/in ist für die Unterstützung des Planungsprozesses sowie für die Analyse und Präsentation der wichtigsten Leistungsdaten verantwortlich. Dazu gehört auch die rechtzeitige und akkurate Berichterstattung im Rahmen der Monatsabschlussprozesse als auch des Group Financial Outlook Prozesses. Zudem ist die Rolle maßgeblich an der Schnittstelle zum Global Business Service Center aktiv und steuert diese.Gelegentlich unterstützt der/die Finance Coordinator auch in Projektaktivitäten.



Job Description:

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Performance Reporting:

Verantwortlich für die monatliche Berichterstattung und den Monatsabschlussprozess.

Erläuterung von Rechnungslegungsvorschriften.

Sicherstellung, dass die Transaktionen und Ergebnisse des Geschäftsbereiches transparent und rechtzeitig im Einklang mit den Rechnungslegungsvorschriften und Policies berichtet und prognostiziert werden.

Enge Zusammenarbeit mit Vertretern des Geschäftsbereiches zur Erläuterung der Finanzergebnisse. Hierbei sind fundierte Kenntnisse der Rechnungslegung als auch ausgeprägtes Geschäftsverständnis essenziell, um eine unabhängige Perspektive zu bieten.

Performance Insights:

Ableitung und Bereitstellung eines detaillierten Überblicks über die finanzielle und betriebliche Performance, basierend auf Daten aus Buchhaltungs- und Managementinformationssystemen.

Enge Zusammenarbeit mit anderen Funktions-/Geschäftsbereichen, um die finanzielle Performance zu analysieren und im Vergleich zu den letzten Prognosen/Plänen zu kommentieren.

Erstellung von detailliertem Ad hoc- und Sonderanalysen, um aufschlussreiche und steuerungsrelevante Gespräche und Diskussionen proaktiv zu unterstützen und voranzutreiben.

Kontinuierliche Verbesserung der Prozesse, um den Schwerpunkt auf die Bereitstellung wertvoller Erkenntnisse zu legen und gleichzeitig eine akkurate Berichterstattung zu gewährleisten.

Planung:

Unterstützung des Planungsprozesses für einen mehrjährigen Ausblick und Sicherstellung, dass die Pläne angemessen ambitioniert sind.

Erstellung von Risiko- und Abweichungsanalysen.

Konsolidierung der Daten sowohl für Marge als auch Kosten.

Identifizierung von Trends, Chancen und Risiken.

Proaktive Verplausibilisieren der gelieferten Plandaten.

Business partnering

Förderung und Erhaltung von engen Beziehungen zu anderen Funktionen/Geschäftsbereichen.

Entwicklung und Aufrechterhaltung eines breiten Netzwerks innerhalb der gesamten Finance-Organisation und zum Finance Management.

Coaching und Austausch für/mit dem Geschäftsbereich in Bezug auf die finanziellen Ergebnisse und die wichtigsten Abhängigkeiten.

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Wirtschaftswissenschaftlicher Hochschulabschluss mit Schwerpunkt im Bereich Finanzen/Controlling.

Idealerweise erste Berufserfahrung im Controlling oder Rechnungswesen oder in kommerziellen Funktionen.

Kenntnisse der Standard-MS-Office-Anwendungen (Excel, PowerPoint...)

Kenntnisse in SAP R3 (FI, CO, BW, ISP S/M, BCS und FBW) und PowerBI

Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung nach IFRS (und HBG)

Kenntnisse der Mineralölindustrie sind von Vorteil

Fließend Deutsch, Englisch C1 (Wort und Schrift)

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

bp steht für agiles Arbeiten in einem digitalisierten, teamorientierten und internationalen Umfeld.

Flexibles und mobiles Arbeiten sowie 30 Tage Urlaub.

Attraktives Vergütungspaket (betriebliche Altersvorsorge, Bonus- und Aktienprogramm, Aral Tankkarte, Gruppenunfallversicherung, diverse Sonderleistungen).

Internationale Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie interne und externe Fortbildungsangebote.

Eigene Kantine sowie kostenlose Heißgetränke und Wasser.

Gesellschaftliches Engagement: bp verdoppelt die privaten Spenden der Mitarbeiter an gemeinnützige Organisationen und belohnt freiwilliges zeitliches Engagement.

Mitarbeiter können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck ausgleichen, bp verdoppelt diesen Betrag.

Programme zur Verbesserung der Work-Life-Balance.

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.







