Finance



Finance Group



Verantwoordelijk voor het zelfstnadig opstellen van statutaire jaarrekeningen en het ondersteunen van het team met boekhoudkundige en rapportagediensten, het helpen waarborgen van de integriteit en effectiviteit van de toepassing van het boekhoudbeleid, interne controle, financiële rapportage, ondersteuning van boekhoudsystemen en levering van financiële boekhoudprocessen in overeenstemming met de systemen en vereisten van BP.



Wij zijn een wereldwijd energiebedrijf dat betrokken is bij elk aspect van het energiesysteem. We hebben 75.000 medewerkers in 80 landen en werken elke dag aan het leveren van licht, warmte en mobiliteit aan miljoenen mensen. Doe met ons mee en maak deel uit van wat we samen kunnen bereiken. Wilt u ontdekken hoe onze diverse, hardwerkende mensen het voortouw nemen in het schoner en beter maken van energie – en hoe u uw rol kunt spelen in ons team van wereldklasse? Sluit je dan bij ons aan als

Financial Accountant

Je maakt deel uit van ons Finance team en is dé plek om echt aan de verandering bij te dragen. Onze mensen ontwikkelen koolwaterstofbronnen, leveren duurzame projecten, exploiteren raffinaderijen en olie- en gasproductiemiddelen.

In deze rol ben je verantwoordelijk voor:

Opstellen van de statutaire jaarrekeningen voor diverse Nederlandse en Belgische BP entiteiten

Het voorbereiden van aansluitingen, specificaties en correctie journaalposten in de olie- en gasindustrie, alsmede Nederlandse tussenhoudster- en financieringsmaatschappijen

Indienen van jaarverslagen bij de Nederlandse en Belgische Kamer van Koophandel, met behulp van het programma Audition

Ondersteunen bij het opstellen van specificaties en het toelichten van interne en externe financiële audits

Opstellen van de vereiste statistische rapportages (CBS/DNB/NBB)

Uitvoeren van ad hoc accounting activiteiten in overeenstemming met Dutch GAAP, bij bijvoorbeeld herstructureringen, kapitaaltransacties, etc.

Onderhouden van contact met diverse stakeholders, zoals een Shared Service Center, Tax en Legal (nationaal en internationaal)

Ondersteunen en aanleveren van detailrapporten voor het Tax team

Initiatief nemen tot het uitbrengen van verbetervoorstellen/procesoptimalisatie

Wat kan jij toevoegen aan het team:

Bachelorsgraad in Finance & Accounting, Bedrijfsadministratie, Bedrijfseconomie of vergelijkbaar

Kennis van SAP is een pre, kennis van MS Office en met name Excel is vereist, kennis van Audition is een pre

Ervaring met hetzelfstandig opstellen van statutaire jaarrekeningen

Ervaring met complexe data analyse en financiële verslaggevingsregels

Circa 3 jaar relevante (internationale) werkervaring in een business support rol/samenstelpraktijk, bij voorkeur opgedaan binnen een gerennomeerd accountantskantoor

Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels is vereist

Je bent flexibel, cijfermatig sterk, proactief, zelfstandig, accuraat en een teamplayer



This position is a hybrid of office/remote working



