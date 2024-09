Gestionnaire Commercial Junior F/H / Junior Sales Representative

Job summary

La finalité de ce poste est de gérer et développer les ventes d’un portefeuille de clients Revendeurs et assurer le suivi administratif de ce portefeuille.

Plus spécifiquement, vous aurez pour missions :

Comprendre et apprécier la situation des prix du marché local et négocier quotidiennement nos conditions de vente en optimisant le couple volume/résultat entre la marge politique et la fluctuation des cours des produits pétroliers du jour, dans le cadre des délégations données par le Revendeurs Sales Coordinator et le B2B Pricing Manager ;

Identifier et analyser le manque de performance du business en collaboration avec les différents services (Pricing, Logistique et Supply) ;

Coordonner son action avec celle du Revendeurs National KAM sur le terrain pour permettre la maximisation des ventes et en particulier celles du BP Superfioul en s’assurant que toutes les informations reçues des clients sont bien capturées et transmises à la cellule pricing ;

Être capable de fournir des informations dans le rôle du délégué commercial avec les clients basiques ;

Contribuer au maintien de la sécurité financière dans le strict cadre des découverts autorisés par le service Crédit ;

Assurer le suivi du compte client, recouvrement, suivi du découvert autorisé, obtention des cautions ;

Relayer auprès des clients Revendeurs, notamment ceux du segment Revendeurs toutes les informations relatives aux aspects HSSE ;

Assurer l’interface client / dépôts et optimiser les ressources en fonction des contingentements et restrictions d’approvisionnements ;

Analyser l’activité afin de prévoir les volumes du mois suivant par dépôts et par produits pour aider à la décision d’achat du service Supply ;

Promouvoir les produits Premium de la gamme BP Superfioul et accompagner et soutenir les actions marketing.

Responsabilités HSSE :

Capable d’évaluer les dangers, de gérer les risques et d’appliquer les principes de manière cohérente. Avec des instructions, identifier les opportunités de contrôle des risques. Peut démontrer sa capacité à travailler en réseau, et à demander de l’aide en ce qui concerne les techniques de gestion des risques et des dangers ;

Comprend les comportements clés pour une excellence HSSE. Démontre une application cohérente des bons comportements. Cherche activement de l’aide au besoin ;

Conscient que les incidents doivent être signalés, enquêtés et analysés. Sous supervision, participe aux enquêtes et à l’application des recommandations et des actions correctives ;

Participe aux processus de communication HSSE et est en mesure d’avoir un impact personnel. Peut appliquer efficacement les principes du programme de communication HSSE. Identifie les messages clés HSSE qui doivent être communiqués. Peut traduire « les leçons tirées de l’expérience » en applications concrètes locales ;

Possède une large connaissance du management du changement local. Peut l’appliquer de façon systématique sous supervision. Est capable d’identifier un besoin d’aide dans la gestion du changement, le cas échéant ;

Comprend ses responsabilités personnelles et les réponses organisationnelles à une situation d’urgence. Participe à la formation et aux exercices d’intervention en cas d’incident.



Profil recherché :

BAC+2 / BTS Commercial ou équivalent

Connaissance de la langue anglaise est un plus

Maîtrise SAP / Analysis / Excel

Orientation client et sens commercial

Capacité de négociation au téléphone



