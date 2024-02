Graduate Innovation & Engineering (m/w/d)

This role is not eligible for relocation

Innovation & Engineering



Research & Technology Group



Was dich als Graduate bei uns erwartet: Teilnahme am Graduate Programm für Nachwuchskräfte im Schmierstoff- und Kraftstoffbereich, sowie im Bereich der Immersion Cooling Fluids

Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Schmierstoffen, Kraftstoffen als auch Thermal Management Fluids, um Zukunftsentwicklungen anzustoßen und um die zukünftigen Anforderungen an eine nachhaltige Mobilität zu erfüllen

Mitgestaltung von spannenden Projekten zur langfristigen Vorbereitung auf herausfordernde Führungspositionen

Unterstützung der Forschung und Entwicklung im Bereich Elektromobilität, z.B. bei der Entwicklung von EV Fluids, Ladesäulentechnik, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik

Mitwirkung an der Forschung und Entwicklung im Bereich Nachhaltigkeit, z.B. bei Schmierstoffen im Bereich Windenergie-Schmierstoffe oder CO2 reduzierten EV Fluids

Hervorragende Entwicklungsperspektiven und Personalentwicklungsmaßnahmen

Mitarbeit in einem interdisziplinären Team und in einem hochmodernen, innovativen und kreativen Umfeld

Das solltest du mitbringen: Abgeschlossenes Studium des Maschinenbaus, der Verfahrenstechnik, der Chemie oder der Elektrotechnik

Maximal zwei Jahre Berufserfahrung seit Abschluss der Hochschulausbildung

Fachkenntnisse über flüssige Energieträger (Mineralölprodukte, alternative Schmier- und Kraftstoffe) oder Fahrzeugtechnik und Antriebskonzepte

Idealerweise erste Erfahrung im Bereich Elektromobilität

Hohe Flexibilität, Belastbarkeit mit ausgeprägtem Leistungswillen und Teamfähigkeit

Strukturierte Arbeitsweise, gutes Zeit- und Projektmanagement

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und Überzeugungskraft

Selbstständiges und lösungsorientiertes Arbeiten. Du übernimmst gerne die Führung und Verantwortung und stehst auch Einsätzen an anderen BP-Standorten (auch im Ausland) aufgeschlossen gegenüber

Sehr gute bis gute Kenntnisse in Wort und Schrift in den Sprachen Deutsch und Englisch (B2) Was wir bieten: bp steht für agiles Arbeiten in einem digitalisierten, teamorientierten und internationalen Arbeitsumfeld

Flexibles und mobiles Arbeiten sowie 30 Tage Erholungsurlaub

Attraktives Vergütungspaket (Betriebliche Altersvorsorge, Bonus- und Aktienprogramm, Aral-Tankkarte, Gruppenunfallversicherung, diverse Sonderleistungen)

Internationale Karriere- und Entwicklungschancen sowie umfangreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Strukturiertes Onboarding-Programm

Subventionierte Kantine sowie kostenlose Heißgetränke und Wasser

Einsatz für die Gesellschaft: bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Programme zur Verbesserung der Work-Life Balance

Wir leben Chancengleichheit und legen Wert auf Vielfalt in unserem Unternehmen. Wir betonen ausdrücklich, dass bei uns alle Menschen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung - gleichermaßen willkommen sind.



This position is a hybrid of office/remote working



