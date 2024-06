Graduate OneCommercial - Industrial Sales & Application Engineering(m/w/d)

This role is not eligible for relocation

Customers & Products



Business Support Group



Für den Standort Hamburg Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 klimaneutral sind. Und damit die Welt es auch werden kann. Dafür setzen wir auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, davon 4.600 in Deutschland. Du sicherst jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft. Starttermin: 01. September 2024 Über unser Graduateprogramm:

Unser Graduateprogramm ist global angelegt - wo auch immer du arbeitest, profitierst du von der gleichen hervorragenden Ausbildung, Entwicklung und Unterstützung. Die Struktur unseres Programms sieht Rotationen zwischen verschiedenen Abteilungen vor, die dich in vielerlei Hinsicht herausfordern und dir die Möglichkeit geben, dein Selbstvertrauen, dein Fachwissen und deine Erfahrung zu stärken und zu erweitern. Das dreijährige Entwicklungsprogramm bietet ein erstklassiges Lernangebot, das Online-Lernen mit Präsenzunterricht und Training am Arbeitsplatz kombiniert und dir die Möglichkeit gibt, die verhaltensbezogenen und technischen Fähigkeiten zu entwickeln, die du für eine erfolgreiche Karriere brauchst. Darüber hinaus wird dir ein Buddy und Mentor zur Seite gestellt, der dir hilft, dich im Unternehmen zurechtzufinden, deine Entwicklung zu lenken und zu lernen, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Was dich als Graduate bei uns erwartet: Teilnahme am Graduate Programm für Nachwuchskräfte im Bereich Castrol Industrie & GME

Unterstützung bei der Kundenbetreuung der IKAMs und Global Account Manager

Bearbeitung von Kundenausschreibungen, im nationalen und internationalen Kontext

Aneignung der wichtigsten Vertriebsprozesse und -werkzeuge, inkl. CRM und Verwaltung von Projekt-Pipelines über Sales Force

Unterstützung für externe Kunden- als auch interne Projekte im Bereich Lubes DACH

Aneignung von Kentnissen zum Castrol Industrial Produktportfolio und deren Anwendungs- und Einsatz-Fällen

Begleitung von Feldversuchen, Erstellung von Vesuchsdokumentationen

Unterstützung der technischen Kundenbetreuung und der Reklamationsbearbeitung

Mitwirkung an Konferenzen, Kundenveranstaltungen und Mitarbeit in diversen Projekten

Hervorragende Entwicklungsperspektiven und Personalentwicklungsmaßnahmen Das solltest du mitbringen: Abgeschlossenes Studium der Ingenieurswissenschaft oder vergleichbar

Maximal zwei Jahre Berufserfahrung seit Abschluss der Hochschulausbildung

Gute Auffassungsgabe bezüglich technischer Zusammenhänge und Sachverhalte

Sehr hohes Maß an selbständiger und strukturierter Arbeitsweise

Hohe Flexibilität und Belastbarkeit

Kundenorientierung, Engagement und ein Organisationstalent

Sehr gute Kommunikationsfähigkeit (Empathie, Cross Culture) in Verbindung mit Durchsetzungsvermögen und Überzeugungskraft, Anpassungsbereitschaft an ein sich schnell wandelndes Marktumfeld

Bereitschaft zu Reisetätigkeit

Sehr gute bis gute Kenntnisse in Wort und Schrift in den Sprachen Deutsch und Englisch (B2) Was wir bieten: bp steht für agiles Arbeiten in einem digitalisierten, teamorientierten und internationalen Arbeitsumfeld

Flexibles und mobiles Arbeiten sowie 30 Tage Erholungsurlaub

Attraktives Vergütungspaket (Betriebliche Altersvorsorge, Bonus- und Aktienprogramm, Aral-Tankkarte, Gruppenunfallversicherung, diverse Sonderleistungen)

Internationale Karriere- und Entwicklungschancen sowie umfangreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Strukturiertes Onboarding-Programm

Subventionierte Kantine sowie kostenlose Heißgetränke und Wasser

Einsatz für die Gesellschaft: bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Programme zur Verbesserung der Work-Life Balance Wir leben Chancengleichheit und legen Wert auf Vielfalt in unserem Unternehmen. Wir betonen ausdrücklich, dass bei uns alle Menschen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung - gleichermaßen willkommen sind.



This position is a hybrid of office/remote working



