Job summary

Responsible for supporting line managers to manage engaged, high-performing teams, using basic technical capabilities to provide day-to-day advice, case management, line manager support for critical 'moments that matter' and assist with project delivery in line with the business' people plan, local legislation, BP policy and best practice.

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75.000 medewerkers in 80 landen, die iedere dag werken om dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden.

De People & Culture afdeling binnen bp in Nederland verleent ondersteuning en advies op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wil jij zoals wij ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken? Voor ons People & Culture team zijn wij op zoek naar een



HR Business Partner (fulltime)





Als HR Business Partner maak je onderdeel uit van het People & Culture team voor bp in Europoort. In de functie van HR Business Partner treed je op als gesprekspartner voor de afdeling Production & Operations, waarbij je adviseert over alle HR onderwerpen. Het Production & Operations team bestaat uit voornamelijk shift personeel en ondersteunende engineeringsteams, waarmee je dag-dagelijks contact hebt en waarbij je regelmatig geconfronteerd wordt met uitdagende HR vraagstukken. Je ontwikkelt en integreert HR-oplossingen en levert hiermee toegevoegde waarde aan het P&O management en medewerkers. Je vindt het interessant om van de nieuwste HR-ontwikkelingen op de hoogte te blijven en deze in de praktijk toe te passen. Ook ben je op de hoogte van de regels omtrent arbeidsrecht.



Start bij ons als HR Business Partner en maak een duurzaam verschil door:

Fungeren als sparringpartner naar lijnmanagers om uitvoering te geven aan het gehele HR-beleid;

Een volledig assortiment van HR-diensten aanbieden op het gebied van on-boarding, doorstroom, ontwikkeling, leiderschap en off-boarding;

Coachen, ondersteunen en adviseren van managers en medewerkers;

Implementatie van veranderingen in hr-werkprocessen en –systemen;

Alle voorkomende operationele taken op het gebied van in- door- en uitstroom;

Werving & selectie van nieuwe medewerkers;

Projectleider van diverse HR-projecten;

Talent Management;

Voor deze positie heb je nodig:

Afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur richting HRM;

Minimaal 4 jaar ervaring als HR generalist, waarvan 2 jaar relevante werkervaring met CAO personeel in een productie-omgeving in vol-continue een absolute pré is;

Ervaring met werken in een matrixorganisatie

Uitstekende kennis van Nederlandse wet- en regelgeving omtrent arbeidsrecht, Wet verbetering Poortwachter, ziektewet;

Goede kennis Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift) is een must;

Computer Skills (Word, Excel, Outlook, Teams, Kanban, Power BI)

Belangrijke competenties; sterke communicatieve vaardigheden, initiatief & proactief, analytisch vermogen, samenwerken, impact & overtuigingskracht

Wij bieden jou: