HR People Advisor (befristet für 18 Monate)

People & Culture



HR Group



Grade IResponsible for supporting line managers to manage engaged, high-performing teams, using basic technical capabilities to provide day-to-day advice, case management, line manager support for critical 'moments that matter' and assist with project delivery in line with the business' people plan, local legislation, BP policy and best practice.



Ihr Aufgabenbereich:

Unterstützung bei der Umsetzung der globalen Business Partnering Vision, Strategie und Prioritäten als Single Contributor für einen definierten Betreuungsbereich

Ganzheitliche Betreuung und Beratung der Führungskräfte in allen strategischen und operativen Personalthemen

Verantwortliche Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements

Beratung, Begleitung und Unterstützung von Veränderungsprozessen

Unterstützung bei der Identifizierung von Top-Talenten, Nachfolgeplanung, Beratung zu Entwicklungsmaßnahmen, Stellenbewertung, Performance Management

Mitwirkung bei der Optimierung, Gestaltung und Weiterentwicklung von Personalprozessen und – instrumenten in Projekten

Pro-aktives Stakeholdermanagement und internes Schnittstellenmanagement zu verschiedenen lokalen und globalen Abteilungen

Planung und Umsetzung von personellen Einzelmaßnahmen

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Betriebsräten

Das sollten Sie mitbringen:

Hochschulabschluss im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Human Resources Management, (Wirtschafts-)Psychologie etc. oder vergleichbare Ausbildung

Erste Erfahrung als HR Business Partner/Personalreferent in einem vorzugsweise international agierenden dynamischen Unternehmen

Gute Kenntnisse in der operativen Personalarbeit einschließlich des Arbeits- und Betriebsverfassungsrechts und vorzugsweise des Change Managements

Erste Projekterfahrungen sowie Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Betriebsräten

Empathischer Teamplayer mit umsetzungsorientierter Denk- und Arbeitsweise in Kombination mit Durchsetzungsvermögen und Resilienz

Leidenschaft für neue Personalthemen, technische Innovationen und HR KPIs

Gute Kommunikations-Skills, hohe Kundenorientierung und sicherer Auftritt

Sehr gute MS-Office Kenntnissen und sowie gute Kenntnisse in SAP-HR Modul und Workday

Fließendes Englisch und Deutsch in Wort und Schrift

Und das können Sie erwarten

bp steht für agiles Arbeiten in einem digitalisierten, teamorientierten und internationalen Arbeitsumfeld

Flexibles und mobiles Arbeiten sowie 30 Tage Erholungsurlaub

Attraktives Vergütungspaket

Internationale Karriere- und Entwicklungschancen sowie umfangreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Strukturiertes Onboarding-Programm und Buddy-Unterstützung

Subventionierte Kantine sowie kostenlose Heißgetränke und Wasser

Einsatz für die Gesellschaft: bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz.

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Programme zur Verbesserung der Work-Life Balance

Wir leben Chancengleichheit und legen Wert auf Vielfalt in unserem Unternehmen. Wir betonen ausdrücklich, dass bei uns alle Menschen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung - gleichermaßen willkommen sind.



This position is a hybrid of office/remote working



