HR Senior Delivery Advisor Reward (m/f/d)

This role is not eligible for relocation

No travel is expected with this role

Job summary

In Vollzeit für den Standort Bochum Wer wir sind: Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Entity:

People & Culture



Job Family Group:

HR Group



Job Summary:

In Vollzeit für den Standort BochumWer wir sind:Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.



Job Description:

Ihr neues Aufgabenumfeld – anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Verantwortlich für eine präzise, korrekte und rechtzeitige Beratung der HR Kollegen als Reward Spezialist für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz

Experte in der konsequenten Anwendung und Einhaltung der Vergütungsprozesse und -regelwerke in Übereinstimmung mit den Standards der bp-Gruppe und den lokalen Vereinbarungen

Mitverantwortlich für die Umsetzung der lokalen Vergütungspläne sowie Gesundheitspläne oder Versorgungswerke (bAV)

Gestaltung und Initiierung der jährlichen zyklischen Vergütungsprozesse, wie z.B. des annual performance & reward reviews und verschiedener Benefit Programme, auf lokaler Ebene.

Sicherstellen, dass entsprechende Kommunikationsmittel und -materialien auf dem aktuellen Stand sind und leicht verständlich und zugänglich sind.

Gelegentliches Erstellen von Schulungsunterlagen und Durchführung von themenspezifischen Trainings.

Gestaltung lokaler, sowie Unterstützung regionaler und globaler Reward Projekte nach Bedarf.

Bereitstellung von Expertenwissen für die Gestaltung von Vergütungslösungen und Management ihrer Umsetzung auf lokaler Ebene

Beratende Unterstützung bei lokalen Tarifvertragsverhandlungen/ Betriebsvereinbarungen/Richtlinien und bei der Umsetzung der Ergebnisse

Management der lokalen Dienstleister und Lieferanten

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft:

Hochschulabschluss in der Fachrichtung Personal oder vergleichbare Qualifikation

Mindestens 7 Jahre Erfahrung im Personalwesen, davon wünschenswert in unterschiedlichen HR-Segmenten

Ausgeprägte konzeptionelle Fähigkeiten, operative Affinität und Dienstleistungsorientierung

Kenntnisse der regulatorischen, rechtlichen und sozialen Anforderungen an die Vergütungssysteme in Europa, insbesondere Deutschland.

Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz

Ausgeprägte verbale und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten - das bedeutet auch komplexe Sachverhalte verständlich darstellen zu können

Erfahrung in Betriebsratsverhandlungen und mit Compliance Themen erforderlich

Fließend und verhandlungssicher in Englisch und Deutsch

Was wir bieten:

bp steht für agiles Arbeiten in einem digitalisierten, teamorientierten und internationalen Arbeitsumfeld

Flexibles und mobiles Arbeiten sowie 30 Tage Jahresurlaub

Attraktives Vergütungspaket (betriebliche Altersvorsorge, Bonus- und Aktienprogramm, Gruppenunfallversicherung, diverse Sonderleistungen)

Internationale Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe Schulungsangebote

Strukturiertes Onboarding-Programm und Buddy-Unterstützung

Bezuschusste Kantine sowie kostenlose Heißgetränke und Wasser

Gesellschaftliches Engagement: bp verdoppelt die privaten Spenden der Mitarbeitenden an gemeinnützige Organisationen und belohnt freiwilliges zeitliches Engagement

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck ausgleichen; bp verdoppelt diesen Betrag

Programme zur Verbesserung der Work-Life-Balance

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



Travel Requirement

No travel is expected with this role



Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation



Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



Skills:



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.