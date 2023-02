HSE Advisor Engineer IV

Job summary

Grade IResponsible for providing advice and support on straightforward HS&E related matters, supporting in the accurate, complete and timely reporting of HS&E incidents and assisting in the production and interpretation of reliable data and reports which can be used to monitor and manage HS&E performance.



Wil je werken voor BP Raffinaderij Rotterdam in de Rotterdamse Haven waar je binnen een unieke internationale organisatie echt het verschil kan maken op het gebied van ‘personal safety’? Binnen bp hebben we de ambitie en missie om een net zero bedrijf te worden. Wil jij hier aan bijdragen en werk jij graag in een hecht team dan is deze functie wellicht voor jou!



Op dit gebied van persoonlijke veiligheid verzorgt onze HSE-afdeling alles wat te maken heeft met persoonlijke veiligheid en gezondheid.



De safety advisor is verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van de organisatie op het gebied van persoonlijke veiligheid voor:

Het ondersteunen van de lijnorganisatie in het behalen van de veiligheidsdoelstellingen;

Het coördineren van HSE-supervisie in de uitvoering van werkzaamheden (operatie, onderhoud, projecten en turnarounds);

Het beheren van de inhoud van de procedures en werkinstructies in ons managementsysteem (OMS) inzake Personal Safety;

Toezien op de naleving van HSE-regels op het terrein van de raffinaderij;

Deelnemen aan interne auditactiviteiten op het gebied van HSE;

Beoordelen van contractor HSE plannen;

Waar nodig verzorgen van trainingen van bp en contractor medewerkers;

Bijdrage leveren aan een effectieve veiligheidscommunicatie zoals veiligheidscampagnes, flyers, safety bulletins, etc.;

Uitvoeren van incident onderzoeken;

Het ondersteunen van onze turnaround-organisatie op HSE gebied;

Wat vragen wij?

Minimaal MBO werk- en denkniveau aangevuld met een Middelbaar Veiligheidskundige opleiding, waarbij Hogere Veiligheidskunde opleiding een pre heeft;

Minimaal 5 jaar ervaring. Bij voorkeur in de procesindustrie. Ervaring op het gebied van Health, Safety en Environment en/of managementsystemen;

Bij voorkeur ervaring in een HSE rol tijdens de constructiefase van grote projecten en/of turnarounds in de procesindustrie;

Kennis van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift.

Kennis van de Duitse taal is een pré.

Aanvullende informatie:

Een persoonlijk profielanalyse maakt deel uit van de selectieprocedure;

Wij vragen een Verklaring omtrent Gedrag bij indiensttreding;

Werkzaamheden worden verricht in de dagdienst;

Bij vragen over de functie kan je contact opnemen met Marco Wever, HSE TL Health & Safety via marco.wever@bp.com.



