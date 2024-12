This role is not eligible for relocation

BP herdefinieert energie voor mensen en onze planeet. We bewegen onze klanten wereldwijd. We transformeren fundamenteel wat we doen, zodat we tegen 2050 of eerder netto nul kunnen bereiken.

Als een belangrijke strategische pijler van de groeistrategie van BP, zijn onze mobiliteits- en gemaksactiviteiten het visitekaartje van ons merk voor zowel consumenten als bedrijven. De klant staat centraal in de transitie van ons bedrijf en als marketingprofessionals zoeken we individuen die een belangrijke rol kunnen spelen in het vormgeven van ons aanbod en het tot leven brengen voor onze klanten.

Wat ga je doen:

Als HSE Supervisor speel je een cruciale rol in het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving binnen onze operaties. Jij bent de schakel tussen het Health & Safety team en de uitvoerende teams op locatie. Door jouw expertise zorg je ervoor dat onze HSE-standaarden niet alleen worden nageleefd, maar ook continu verbeterd. Je bent betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden, geeft advies en coaching aan zowel bp-medewerkers als aannemers, en zorgt ervoor dat risico’s effectief worden beheerst. Met jouw scherpe oog voor veiligheid en je ervaring in het veld ben je een belangrijke aanjager van een positieve veiligheids- en welzijnscultuur op onze locatie.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

Ondersteunen van het management en aannemers bij het verbeteren van veiligheidsprestaties en naleving van bp HSE-beleid en richtlijnen.

Faciliteren van pre-job planning, risicoanalyses, en goedkeuringsprocessen zoals "Authorize to Proceed" (ATP) om risico’s effectief te beheersen.

Coördineren en bijwonen van HSE-vergaderingen, zoals toolboxmeetings, veiligheidsbesprekingen, en kick-off bijeenkomsten.

Uitvoeren van incidentonderzoeken, analyseren van trends en adviseren over verbeteringen aan het lijnmanagement.

Vertegenwoordigen van het bp HSE-team tijdens inspecties en zorgen dat HSE-zaken correct worden uitgevoerd.

Begeleiden en coachen van aannemers en medewerkers in het naleven en implementeren van risicogebaseerde HSE-programma's en procedures.

Wie we zoeken:

MBO niveau 4 in een technische richting, aangevuld met een MVK-diploma (of je bent hiermee bezig).

Aantoonbare ervaring in de olie- en gasindustrie of vergelijkbare zware industrie.

Uitgebreide kennis van relevante wet- en regelgeving en HSE-standaarden.

In bezit van een VCA-VOL-certificaat.

Uitstekende beheersing van zowel Nederlands als Engels, in woord en geschrift.

Communicatief sterk, stressbestendig, en in staat om effectief samen te werken in een internationale omgeving.

Wij bieden:

Uitstekende arbeidsvoorwaarden en ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden.

Op basis van persoonlijke ambities en competenties wordt er invulling gegeven aan een carrièrepad.

Een diverse afdeling met een leuke mix van professionele collega’s.

Deze functie is kantoorgericht op onze Nederlandse centrale BP-raffinaderij in Europoort, Rotterdam. Kandidaten moeten beschikken over eigen vervoer naar onze locatie, die niet bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Geïnteresseerd?

Laat het ons dan zo snel mogelijk weten door te solliciteren via de website. Mocht je problemen ondervinden tijdens het sollicitatieproces of bij het aanmaken van een account via onze website, neem dan contact op met onze Senior Recruiter Maja Rodriguez via het onderstaande telefoonnummer

+31 10 713 3023



