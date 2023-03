HSEC Coordinator Operations

Job summary

Grade I: Responsible for providing advice and support on straightforward HS&E related matters, supporting in the accurate, complete and timely reporting of HS&E incidents and assisting in the production and interpretation of reliable data and reports which can be used to monitor and manage HS&E performance.

Voor onze afdeling Operations, die zich bezig houdt met het opereren, beheren en operationeel houden van de installaties voor de verwerking van ruwe olie tot half- en eindproducten, zijn wij binnen de proces units (CDU-FCCU assets) op zoek naar een fulltime

HSE&C Coördinator Operations - Proces Units

De HSE&C Coördinator bewaakt de activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn, proces- en persoonlijke veiligheid, milieu, kwaliteit en low carbon binnen de proces units. De HSE&C Coördinator rapporteert aan de Operations Superintendent (OSI) FCCU.• Nauwe samenwerking met de HSEC Coördinator CDU/FCCU en HSEC centraal• Iris management• Time in the field• Ochtend-meeting assets (alternerend voor CDU/FCCU)• HITRA-approvals en coördinatie (CoW).• Beheer HSEC procedures en OMS documenten in Operations• Systematische controle en frequente rapportage PBM gebruik shiften.• Reviewer rol bij eMoC’s (en waar van toepassing pre-/post-implement actiehouder)• Operations KPI's aanleveren• WIK-kaarten up to date houden• Zelfverificatie lopen• PSSR HSEC rol• Bijdrage aan audits en inspecties, o.a. BRZO, ISO, group, DCMR en ISZW inspectie• Incident onderzoek (RCA-participatie/deelnemer onderzoeksteams/Human Factor -> lead rol voor interviews/onderzoeken binnen Operations)• Deelname maandelijks HSEC centraal overleg• Vervanging/waarneming van HSEC coordinator OM bij afwezigheid (en vice versa)• Indien noodzakelijk, deelnemen aan Hazop/Lopa studies voor de OM-asset;• Actieve rol bij het ontwikkelen en implementeren van risk based procedures;• Zorgdragen voor signaleren van trends, analyseren van incidenten tijdens uitvoering en daaruit voortvloeiende tijdige advisering omtrent eventuele noodzakelijke bijsturing door het lijnmanagement;• Optreden als Lead bij onderzoek naar incidenten• HBO werk- en denkniveau• Certificaat VCA VOL• Minimaal 4 jaar werkervaring in de petrochemische industrie en met voorkeur ervaring binnen operationele assets.• Kennis op het gebied van HSE, een diploma MVK/HVK is een pré• Kennis op het gebied van IRIS• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal• Competenties: analytisch en probleemoplossend vermogen, aansturen, goede communicatieve vaardigheden, impact & overtuigingskracht, flexibel en innovatief• Voor onze sollicitatieprocedure hanteren wij onze DE&I-policy• Werkzaamheden worden verricht in dagdienst, flexibel werken is in overleg mogelijk• BP Raffinaderij Rotterdam biedt uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden en ontplooiingsmogelijkheden• Een persoonlijke profielanalyse maakt deel uit van de selectieprocedureInteresse? Solliciteer via de button