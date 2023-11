HSSE Coördinator (Health, Safety, Security & Environmental)

Job summary

Grade JResponsible for supporting in the accurate and complete reporting of HS&E incidents and assisting in the production and interpretation of reliable data and reports which can be used to monitor and manage HS&E performance.



Gent zoekt een Health, Safety, Security & Environmental HSSE Coördinator

We zijn op zoek naar een gedreven HSSE coördinator om ons team te versterken. Als HSSE coördinator zal je uiteenlopende activiteiten binnen de HSSE afdeling actief én pro-actief opvolgen, coördineren en uitvoeren en instaan voor correct advies teneinde bij te dragen tot de realisatie van de HSSE doelstellingen.

De belangrijkste taken:

Bieden van operationele ondersteuning aan de HSSE&C Manager bij de dagelijkse verantwoordelijkheden én de HSSE&C Manager vervangen bij afwezigheid (routinetaken) bij het onderhouden en implementeren van bestaande en nieuwe wet- en regelgeving inzake HSSE (Gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu) bij de voorbereiding en tijdens audits/ assessments

Zelfstandig deeltaken of specifieke projecten van de HSSE&C Manager overnemen en tot een goed einde brengen

Registreren van incidenten en ongevallenonderzoek uitvoeren wanneer dit zich voordoet. Onderzoek en eerste informatie verzamelen over incidenten (of veronderstelde incidenten) zodra deze worden gemeld

Adviserende en supporterende rol voor de verschillende afdelingen mbt HSSE wettelijke bepalingen, risico analyses, PBMs, ... en verifiëren dat de HSSE wettelijke bepalingen worden nageleefd en tijdig uitgevoerd

Rapporteren en analyseren van maandelijkse HSSE KPIs en ondersteunde programma’s en advies formuleren aan HSSE&C Manager zodat relevante verbeteringsprogramma's en -initiatieven kunnen worden ontwikkeld.

Bijsturen, optimaliseren en zelfstandig uitrollen van HSSE procedures en processen vanaf de ontwikkeling tem de implementatie en communicatie ervan. Bijsturen indien nodig om ervoor te zorgen dat de procedures in overeenstemming zijn met ISO 14001, ISO 45001, OMS normen en wettelijke bepalingen.

Coördineren van HSSE trainingen en bewustwordingsprogramma’s

Bewustzijn vergroten op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en beveiliging door medewerkers te coachen: hen aanspreken, prikkelen, helpen, motiveren en enthousiasmeren. Delen van“best practices” op basis van kennis en ervaring.

Eerste contactpersoon voor HSSE supporterende externe diensten

Wie ben jij?

Je beschikt over een professionele Bachelor in een relevante discipline (bv een technische discipline of gelijkwaardig door ervaring)

Je hebt goede kennis van veiligheidsmanagement principes, kennis van milieuzorg is een pluspunt

Ervaring met risico analyses, incidenten onderzoek en auditering is een pluspunt

Je beschikt over een diploma Preventieadviseur niveau 3 of bent bereid dit te verkrijgen binnen 2 jaar

Je beschikt over het statuut van Port Facility Security Officer (PFSO) of bent bereid dit te verkrijgen binnen 1 jaar

Je bent een gecertifieerde EHBO-hulpverlener of bereid te verkrijgen binnen 1 jaar

Je hebt constant oog voor verbetering van de werkprocessen en de werkomgeving

Je bent flexibel, een teamspeler, risicobewust en overtuigend

Je communicatieve vaardigheden zijn sterk en je hebt het vermogen om effectief te trainen en bewustwording te creëren

Het aanbod

Castrol is een befaamde multinational met familiale sfeer, waar de waarden veiligheid, respect, ruimte tot persoonlijke ontwikkeling en welzijn voorop staan. In ruil voor je inzet wordt een marktconform loon met interessante extralegale voordelen aangeboden (hospitalisatieverzekering, pensioenfonds, maaltijdcheques, gesubsidieerde maaltijden, arbeids-en privaatongevallenverzekering, fietslease, aandelenspaarplan).

Een werkregeling via een 39-urenstelsel wordt gehanteerd, waardoor je 18 recuperatiedagen per jaar opbouwt.



