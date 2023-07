Handwerker für die Instandhaltung (m/f/d) – in Vollzeit am Standort Hamburg Neuhof – befristet auf 2 Jahre

This role is not eligible for relocation

Wichtig ist, dass Sie wissen, dass Ihr Betrag zum richtigen Produktionsablauf wie auch eine umfangreiche Wartung und anstehenden Reparaturen von Belang sind. Wer wir sind: Als eine der weltweit führenden Schmierstoffmarken kann Castrol auf eine lange Tradition der Innovation und Unterstützung von Wegbereitenden zurückblicken. Dank unserer Leidenschaft für Höchstleistung und einer schon immer stark auf Kooperation und Partnerschaft ausgerichteten Philosophie konnte Castrol Schmierstoffe und Fette entwickeln, die seit mehr als 100 Jahren die Speerspitze technologischer Meisterleistungen an Land, auf dem Wasser, in der Luft und im Weltraum darstellen. Heute unterstützt Castrol stärkere Nachhaltigkeit durch die Path360-Strategie, die Ziele für die Abfallreduzierung, Senkung der CO2-Emissionen und Verbesserung der Lebensqualität bis 2030 vorgibt. Castrol ist Teil von bp und bietet Produkte und Dienstleistungen für Kund: innen und Verbraucher: innen in den Branchen Automobil, Marine, Industrie und Energie. Unsere Markenprodukte stehen weltweit für Innovation, Technologieführerschaft, Leistungsstärke und ein kompromissloses Bekenntnis zur Qualität.

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Arbeitsvorbereitung für z.B. geplante Reparaturen und Wartungen, einschliesslich Erstellung von Gefährdungsanalysen und Arbeitserlaubnisscheinen

Durchführung von komplexen Wartungs- und Reparaturaufträgen

Durchführung kleinerer Modifikationen

Teilnahme an Verbesserungsprojekten

Störungsanalyse und Behebung

eigenverantwortliche Pflege der Anlagendokumentation

Übernahme von technischen Notdienst-Einsätzen bzw. Wochenbereitschaft

Arbeiten im 2-Schichtsystem

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

abgeschlossene mind. dreijährige Berufsausbildung in den Bereichen Elektrotechnik (Elektroinstallateur oder Elektrofachkraft), Maschinenbau (Maschinenschlosser, Feinmechaniker) oder Mechatronik

Hohe Einsatzbereitschaft und Motivation

gut organisierte und zielorientierte Arbeitsweise

schnelle Auffassungsgabe

Kunden- und leistungsorientiertes Denken und Handeln

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag



Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



