Health & Safety advisor

This role is not eligible for relocation

No travel is expected with this role

Job summary

Entity:

Production & Operations



Job Family Group:

HSSE Group



Job Description:

En tu puesto de trabajo tendrás la siguiente misión:

Controlar el cumplimiento de la política, normas y procedimientos de seguridad y prevención de riesgos laborales en todas las áreas de la Refinería para proteger a las personas e instalaciones de acuerdo con la normativa del Grupo bp y de la legislación nacional, autonómica y local en materia de prevención de riesgos laborales.

En tu puesto de trabajo tendrás las siguientes responsabilidades y tareas asignadas:

Formar parte del Servicio de Prevención de la refinería bp en Castellón.

Asesorar a todos los trabajadores de bp y empresas contratistas concurrentes en el centro de trabajo en materia de seguridad y salud.

Colaborar en la actualización de las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo de bp, identificación de medidas preventivas y en la planificación de la actividad preventiva.

Participar en evaluaciones de riesgos mediante la metodología HITRA para trabajos en planta.

Ejercer el rol de especialista de Gestión de Trabajos ( CoW – Control of Work ) participando en el Comité de CoW, realizando las formaciones para los roles definidos en la política CoW, desarrollando la documentación asociada y mantenimiento los sistemas de gestión de evaluación de riesgos de trabajos actualizados.

) participando en el Comité de CoW, realizando las formaciones para los roles definidos en la política CoW, desarrollando la documentación asociada y mantenimiento los sistemas de gestión de evaluación de riesgos de trabajos actualizados. Promover comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de protección individual y de los equipos de trabajo, así como realizar actuaciones preventivas (orden, limpieza, señalización...) mediante de vigilancia de trabajos en planta y realización de observaciones preventivas de seguridad de forma diaria en trabajos rutinarios, de paradas programadas y de proyectos.

Participar en auditorías, inspecciones y pruebas de seguridad para promover el cumplimiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Colaborar en el desarrollo y/o actualización de nuevas prácticas y procedimientos relacionados con la seguridad y salud y la prevención de riesgos laborales.

Participar en los Comités de investigación y evaluación de incidentes y accidentes.

Preparar y coordinar campañas y acciones de formación del personal de refinería (empleados y contratistas) en materia de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales.

Participar y preparar documentación para los diferentes Comités de Seguridad de la Refinería, así como asistir como representante de Seguridad a los mismos.

Requisitos del puesto:

Formación académica en tecnologías industriales: Mínima de ciclo medio o superior relacionados con actividades industriales tales como las familias de electricidad y electrónica, instalación y mantenimiento, seguridad y medio ambiente, química industrial, fabricación mecánica y producción en plantas industriales. Deseable de grado en ingeniería industrial, química, electricidad, mecánica o similar.

Formación académica como Técnico de Prevención de Riesgos Laborales: Mínimo nivel intermedio. Deseable nivel superior con al menos especialidad de Seguridad en el trabajo

Nivel medio de inglés.

Experiencia previa mínima de 5 años en sectores industriales. Deseable experiencia en sector refino o petroquímico.



Travel Requirement

No travel is expected with this role



Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation



Remote Type:

This position is not available for remote working



Skills:



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, socioeconomic status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.