This role is not eligible for relocation

Negligible travel should be expected with this role

Job summary

Entity:

Production & Operations



Job Family Group:

Engineering Group



Job Summary:

Responsible for providing Process engineering support to projects or operations, including maintenance, inspection and turnaround, proactively interacting with other disciplines, teams, subfunctions and contractors to systematically resolve problems and applying basic engineering judgement to deliver integrated, pragmatic solutions focused on risk management, operating efficiency, defect elimination and standardisation.



Job Description:

¿Tienes experiencia como ingeniero/a de procesos y como jefe/a de equipo y quieres formar parte de un equipo diverso, competente y riguroso, contribuyendo a la transformación energética que estamos viviendo en el sector?

¡Únete a nuestro equipo de Process Engineering!

Como ingeniero/a de procesos senior de bp Castellón, serás responsable de asegurar el funcionamiento óptimo de las unidades de proceso de la planta, buscar la rentabilidad máxima a través de la optimización del proceso y del consumo energético, y realizar las Especificaciones Básicas de Diseño (DBSs) para los proyectos que se requieran, entre otras muchas cosas.

¿Cuáles serán tus principales responsabilidades y tareas?

Liderar, supervisar y desarrollar a su equipo de trabajo, planificando, priorizando y organizando el trabajo de su área, detectando sus necesidades de formación y potencialidades. Dar el coaching necesario para fomentar el desarrollo profesional de los miembros de su equipo de trabajo y generar valor duradero para la compañía.

Fomentar el One Team dentro de los equipos de trabajo de SSTT (Servicios Técnicos) definiendo especialmente los límites operativos y las sinergias. Buscar la máxima flexibilidad dentro de los equipo de trabajo. Fomentar el One Team con otros departamentos de refinería con especial atención a Operaciones y Optimización.

Fomentar la excelencia, especialmente tratar de conseguir autoridad de prestigio en las personas de los diversos equipos de Process Engineering.

Hacer benchmarking con el resto de refinería, stakeholders para conocer siempre el “state of the art” para tener una cultura de mejora continua. Asegurar la participación estratégica del equipo con liderazgo técnico en la transición energética.

Colaborar, mediante el cumplimiento individual y del equipo de las tareas asignadas, en la consecución de los target de Seguridad Personal y Seguridad del Proceso de Refinería: Visitas de Seguridad, Self Verifications, HAZOP's programados, PHA's y MOC's, PHSSERs y HAZOP's de proyectos singulares, LOPAs, así como otros análisis de riesgos, HVLs y Safety Alerts, así como trabajar en los Comités de Investigación asignados y en la divulgación de lecciones aprendidas de incidentes propios y ajenos. Colaborar en planes cumplimiento de OMS.

Asegurar la captura del máximo margen de refino disponible, a través de la optimización de las instalaciones existentes en la refinería, proponiendo aquellas acciones que mejoren el valor añadido de la producción y del margen.

Coordinar el Troubleshutting de Unidades y Asistencia Técnica para la resolución de los mismos y de los problemas normalizados de Operaciones.

Seguimiento periódico del estado de equipos y colaborar en los estudios de seguimiento de otros equipos críticos con impacto en el ciclo.

Asegurar el suministro de los datos de proceso necesarios a los demás equipos del negocio para el cumplimiento de dicho objetivo, con especial atención a garantizar la operación segura y fiable de la refinería.

Desarrollar los modelos de simulación necesarios para realizar un adecuado Process Health Monitoring, Optimización y Mejora de las Unidades de la refinería.

Fomentar la contribución del equipo a maximizar Disponibilidad / Utilización en la refinería. Reporting mensual. Coordinar la participación del equipo de Process Engineering. Asegurar del rigor en la elaboración índices claves, Balances de Unidades, Perdidas y Emisiones CO2, etc.

¿Qué te ofreceremos nosotros?

Salario competitivo y paquete de beneficios, en los que destacamos: plan de pensiones, seguro médico y posibilidad de participar en las acciones de la empresa… ¡entre otros muchos!

Oportunidades de desarrollo y capacitación, acompañadas de evaluaciones del desempeño continuas.

Horario de 7 a 14:20, de lunes a viernes, con opción de 1 día a la semana de teletrabajo.

Ambiente de trabajo seguro y colaborativo.

Plan de formación adecuado al puesto y necesidades.

¿Cuáles son los requisitos del puesto?

Formación mínima: ingeniería industrial, ingeniería industrial química, química o equivalente. Requerido también máster en el mismo ámbito.

Se requiere experiencia laboral mínima como ingeniero/a de procesos de 5-7 años en el sector del refino del petróleo, idealmente ejerciendo en una refinería.

Manejo avanzado de software para simulación de procesos (Hysys, Petrosim, etc).

Experiencia en redacción y revisión de procedimientos de operación.

Se valorará positivamente: Experiencia especifica en las áreas de Destilación y Coquizado. Conocimiento en diseño de procesos y seguridad del proceso para emisión de especificaciones de diseño de ingenierías básicas. Experiencia previa en otro puesto en refino, especialmente en la parte de operaciones/producción. Conocimiento de catalizadores. Conocimiento de funcionamiento y diseño de sistemas de alivio. Participación en proyectos en la parte de Process Follow up o Start-Up. Participación en paradas de unidades de refinerías.

Conocimiento de inglés avanzado oral y escrito.

Conocimiento y entendimiento de las competencias de seguridad de la industria.

Persona dinámica, resolutiva, trabajadora en equipo y con capacidad de gestionar diferentes interfases para desarrollar los trabajos.

Soft skills y habilidades de liderazgo que le permitieran aspirar en el futuro a un puesto de supervisión.

Identificación con los valores y propósito de la compañía, enfoque de mejora continua, respecto y cuidado de los demás, promoviendo un espacio de trabajo inclusivo y seguro.

Preferible cercanía residencial a la refinería de Castellón (Grao de Castellón).

Si estás interesado/a en unirte a nuestro equipo de ingeniería de procesos y tienes las cualificaciones necesarias, ¡esperamos tu solicitud!

Nota legal

Somos una empresa empleadora que ofrece igualdad de oportunidades y valoramos la diversidad en nuestra empresa. No discriminamos por motivos de raza, religión, color, origen nacional, sexo, género, expresión de género, orientación sexual, edad, estado civil, neurodiversidad/funcionamiento neurocognitivo, condición de veterano o condición de discapacidad. Nos aseguraremos de que las personas con discapacidades reciban adaptaciones razonables para participar en el proceso de solicitud de empleo o entrevista, para realizar funciones laborales cruciales y para recibir otros beneficios y privilegios laborales. Por favor contáctenos para solicitar adaptaciones.

Sobre bp

Somos una empresa global de energía que opera en 78 países. Suministramos productos y servicios energéticos a nuestros clientes de todo el mundo y pensamos hacerlo cada vez más de formas que creemos que ayudarán a impulsar la transición hacia un futuro con menos emisiones de carbono.

El mundo está cambiando rápido y nuestra industria cambia con él. La energía está evolucionando. La refinería de Castellón es el enclave energético más importante de bp España para alcanzar las metas medio- ambientales de 2050 y la única instalación de su clase en la Comunitat Valenciana. En bp estamos reimaginando la energía, y tú también tienes la oportunidad de participar en nuestro proyecto.

Juntos lograremos estos objetivos mediante:

La integración de nuestras capacidades de gas y energías.

La construcción y crecimiento de negocios y mercados con bajas emisiones de carbono y cero emisiones.

El desarrollo de nuevas oportunidades de gas.

El impulso de nuevas tecnologías y capacidades de descarbonización.

El aprovechamiento de la digitalización para crear soluciones innovadores de energía con emisiones netas cero.

La creación de nuevos modelos de negocio impulsados por soluciones financieras innovadoras.

La adopción de nuevas formas de trabajar que liberen el ingenio y potencial de nuestra gente.

La colaboración con el resto del negocio para presentar como “one bp” a nuestros clientes.

En España, bp está presente desde 1954 y cuenta con más de 750 estaciones de servicio y cerca de 2.300 empleados, de los cuales aproximadamente 550 trabajan en la refinería de Castellón. En sus más de 50 años de historia bp España ha ocupado un papel económico y estratégico crítico para las infraestructuras energéticas de todo el país. Nuestra producción se concentra en la refinería de Castellón, operando desde 1967, con unas instalaciones de referencia a nivel nacional e internacional. Aquí se procesan 6 millones de toneladas de crudo al año, unos 110.000 barriles al día que llegan a todo el territorio a través de la cadena de suministros. Hoy es el primer suministrador de productos energéticos tanto de la Comunitat Valenciana como de las Islas Baleares.



Travel Requirement

Negligible travel should be expected with this role



Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation



Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



Skills:



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, socioeconomic status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.