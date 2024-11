Ingénieur Electricité, Instrumentation et Sécurité fonctionnelle / EC&I Engineer F/H (CDD 18 mois)

This role is not eligible for relocation

Le groupe bp est une société d’énergie intégrée mondiale, avec comme ambition d’atteindre la neutralité carbone en 2050 au plus tard. Nous sommes activement engagés dans la transition énergétique et nous fournissons des produits énergétiques et des solutions de mobilité dans plus de 80 pays.

En France, nous sommes un acteur clé du marché des produits pétroliers, ainsi que des biocarburants, de l’électromobilité et des énergies renouvelables. Nous exploitons le dépôt de Frontignan dans l’Hérault, situé à proximité de Montpellier, qui distribue des produits pétroliers et biocarburants sur l’ensemble du sud de la France.

Pour notre dépôt de Frontignan, nous recrutons en CDD de 18 mois un/une : EC&I Engineer (Power, Control & Safety Instrumented Systems) / Ingénieur Electricité, Instrumentation et Sécurité fonctionnelle (F/H)



Sous la responsabilité du Responsable E&I pour l’Europe et l’Afrique du Sud, le ou la titulaire du poste est le référent technique du dépôt de Frontignan pour toutes les problématiques et les projets liés au génie électrique, aux automatismes, à l’instrumentation, à la sécurité fonctionnelle et à la cybersécurité des réseaux industriels.



Vos missions principales seront:

Définir et mettre en place la stratégie de maintenance et d’inspection pour les équipements électriques, automatismes et contrôle-commande du site ;

Tenir à jour la documentation technique (plans, documents constructeurs, analyses fonctionnelles, etc.) ;

Gérer les fonctions instrumentées de sécurité du site (MMRi) : tenir à jour les études de conception, les faire évoluer si nécessaire, vérifier les niveaux d’intégrité, mettre en place les plans de maintenance, de tests, d’évaluation et de mesure de leurs performances ;

Gérer l’interface avec les services support pour tous les sujets liés à la cybersécurité des réseaux industriels. Mettre en œuvre les projets techniques d’évolution des matériels et logiciels pour garantir la conformité aux standards bp et ANSSI ;

Gérer les automatismes du site, via le sous-traitant spécialisé : gestion du contrat de maintenance, mise en œuvre des évolutions techniques matériels et logiciels, gestion de la conformité cyber ;

Réaliser une veille technique active et mettre en œuvre les évolutions règlementaires et les meilleures pratiques de l’industrie ;

Participer aux audits internes et externes, ainsi qu’aux investigations à la suite d’incidents. Mettre en œuvre les actions correctives. Réaliser des audits internes (self-vérifications).

Le/la titulaire du poste fait partie de l’équipe de gestion de crise du site. Après un programme de formations, il/elle participe aux exercices et aux interventions en cas de crise.

Un plan de formation spécifique sera proposé pour assurer une montée en compétence dans le poste

Vos qualités pour réussir dans ce poste :

Master ou diplôme d’ingénieur en génie électrique, instrumentation ou informatique avec de bonnes notions en électricité et instrumentation

3 ans d’expérience dans l’industrie pétrolière ou chimique, à des postes similaires dans le domaine du génie électrique, instrumentation ou sécurité fonctionnelle

Autonomie, proactivité et adaptabilité

Bonne communication orale et écrite

Anglais niveau B2

Maîtrise des outils bureautiques

Seraient appréciés : connaissances en cybersécurité et/ou sécurité fonctionnelle (normes IEC EN 61508 et 61511)



