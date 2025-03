This role is not eligible for relocation

Over bp

Wij zijn een internationale energieorganisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor miljoenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?

Jouw rol als Inspector

Als Inspector binnen onze Inspectieafdeling van de Gebruiker (IvG) ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van inspecties van drukapparatuur en opslagtanks in de gebruiksfase. Je draagt bij aan het bewaken van de integriteit van onze installaties en werkt samen in een team van 30 professionals, bestaande uit Senior Inspectors, Inspectors, en engineers op het gebied van lassen, niet destructief onderzoek, materiaal en corrosie, en risk based inspection.

Wat ga je doen?

Je stelt herbeoordelingsplannen op voor de test- en inspectieactiviteiten aan drukapparatuur

Je voert inspecties uit aan drukapparatuur en opslagtanks

Je beoordeelt de resultaten van de overige onderzoeken en beproevingen die zijn uitgevoerd volgens het herbeoordelingsplan

Je stelt de rapportages op van de uitgevoerde inspecties en onderzoeken die zijn uitgevoerd in ons inspectie database management systeem Meridium.

Je stelt inspectie en test plannen op voor reparaties en wijzigingen aan drukapparatuur.

Je voert de inspecties uit volgens het inspectie en testplan van reparaties en wijzigingen

Je bent onderdeel van het inspectie team tijdens onderhoudsstops op de raffinaderij.

Voor deze positie zoeken wij het volgende:

Een MBO niveau 4 diploma Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig.

Certificering I&K niveau 2 of IWT/MLT met aantoonbaar 5 jaar inspectie-ervaring.

Een EEMUA 159-certificaat (pré).

VCA VOL-certificering.

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Kennis van relevante wet- en regelgeving (WBDA, WRDA en PED).

Kennis van basis inspectie- en NDO-technieken.

Inzicht in degradatiemechanismen en gebruiksomstandigheden van drukapparatuur en opslagtanks.

Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de olie- en/of petrochemische industrie, in een technische functie op het gebied van inspectie van drukapparatuur.

Wij bieden:

Uitstekende arbeidsvoorwaarden en ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden.

Op basis van persoonlijke ambities en competenties wordt er invulling gegeven aan een carrièrepad.

Een diverse afdeling met een leuke mix van professionele collega’s.

Deze functie is kantoorgericht op onze Nederlandse centrale BP-raffinaderij in Europoort, Rotterdam. Kandidaten moeten beschikken over eigen vervoer naar onze locatie, die niet bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Geïnteresseerd? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten door te solliciteren via de website. Mocht je problemen ondervinden tijdens het sollicitatieproces of bij het aanmaken van een account via onze website, neem dan contact op met onze Senior Recruiter Maja Rodriguez via het onderstaande telefoonnummer. +31 10 713 3023



